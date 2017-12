Δευτεραθλήτρια η Ελλάδα σε χρηματοδότηση από το πακέτο Γιούνκερ

Σε 1,7 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου, ποσό που σύμφωνα με την Κομισιόν αναμένεται να κινητοποιήσει 5,7 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Η επίδοση κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά με βάση το κριτήριο χρηματοδότηση μέσω ΕΤΣΕ/ΑΕΠ, πίσω μόνο από την Εστονία.

Latest on #EFSI in #Greece: €1.7 billion in finance set to trigger €5.7 billion in investment. Greece is ranked 2nd in investment mobilised under EFSI relative to GDP. Already companies like @ManiFoods and @CretaFarms have benefitted https://t.co/z1esyGmYMD

#InvestEU pic.twitter.com/CH00ny5XcW