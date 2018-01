ΕΕΔΕ: Έρχεται η 5η διοργάνωση για τα Corporate Affairs Excellence Awards

Ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ, προκηρύσσει για 5η φορά τα Corporate Affairs Excellence Awards, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από το 2012, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης και έμπρακτης στήριξης της εξωστρέφειας και των επικοινωνιακών τους δράσεων.

Μέσα από τα έργα που διακρίνονται στα βραβεία αυτά, εντοπίζονται, αναδεικνύονται, δημοσιοποιούνται και επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές, εργαλεία και εφαρμογές, οι οποίες προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και αποτελούν πρακτικές προς μίμηση στη λειτουργία Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ανέλαβε η Έλλη Παναγιωτοπούλου, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ και Communications & Corporate Affairs Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Μέλη της Επιτροπής είναι οι Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, Νικόλ Ιωαννίδη, Head of Corporate Affairs της Vodafone, Δημήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager της Mondelez, Μάγδα Πανουργιά, Γενική Διευθύντρια της Communications Effect και Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθύντρια Marketing, Wholesale Banking, ΕΚΕ & Δημοσίων Σχέσεων της Eurobank.

Οι υποψηφιότητες για τα Corporate Affairs Excellence Awards 2018 θα αφορούν Δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, είτε πλήρως είτε πιλοτικά, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την ΕΕΔΕ.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι οι ακόλουθες:

Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand P.R.)

Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media)

Σχέσεις με MME (Media Relations)

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management)

Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ

Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication).