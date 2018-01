Έως 2 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής για τα Greek Hospitality Awards 2018

Mε καινοτομίες και ενίσχυση της παρουσίας τους στη διεθνή κονίστρα των τουριστικών πρακτόρων και των opinion makers της τουριστικής αγοράς, διοργανώνονται τα Greek Hospitality Awards 2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών θα είναι η 2 Φεβρουαρίου 2018, ούτως ώστε η διευρυμένη φέτος Κριτική Επιτροπή να έχει έτι περαιτέρω χρόνο για την επεξεργασία των υποψηφιοτήτων.

H Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται, μέχρι στιγμής, από τα εξής μέλη:

- Γεώργιος Βερνίκος, Πρόεδρος, Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) & Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

- Δρ. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης, Διπλ. Οικονομολόγος Μηχανικός RWTH-Aachen, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Hellascert)

- Μαρία Θεοφανοπούλου, CEO, Greek Travel Pages

- Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζμεντ

- Άρης Μαρίνης, Πρόεδρος, Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ)

- Γεώργιος Μαρούτσος, General Manager, AKTINA Travel Group

- Σίσσυ Νίκα, Food and Tourism Editor Realnews, Consultant of Communications of Tourism and Gastronomy Dept.IIEK ALFA Athens, Δημοσιογράφος Τουρισμού και Γαστρονομίας Realnews, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Τομέας Τουρισμού και Γαστρονομίας ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνα

- Κυριάκος Ποζρικίδης, Πρόεδρος, ΔΕΘ – HELEXPO

- Χριστίνα Τετράδη, Επιχειρηματίας - Ξενοδόχος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Όμιλος Τουριστικών Επιχειρήσεων Zante Hospitality Group

- Αναστάσιος Τζήκας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΘ –HELEXPO

- Μανώλης Τσακαλάκης, Πρόεδρος, Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης

Φέτος θα απονεμηθούν συνολικά 79 κατηγορίες βραβείων σε 4 θεματικές ενότητες. Υπογραμμίζεται ότι η ανακοίνωση της ημερομηνίας και του χώρου πραγματοποίησης των βραβείων θα γίνει τις προσεχείς ημέρες.

Ενδεικτικό της δυναμικής των Greek Hospitality Awards 2018 είναι το γεγονός ότι οι νικητές των βραβείων αποστέλλονται στον Σύνδεσμο Tour Operators της Ρωσίας (ATOR), στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Μεγάλης Βρετανίας (ABTA), στον Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Γερμανίας και στο σύνολο των αραβικών τουριστικών γραφείων, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Greek Tourism Workshop 2018 σε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι και Λίβανο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται ότι τα Greek Hospitality Awards 2018 που διοργανώνονται για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται από την ETHOS AWARDS και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ με Ειδικό Σύμβουλο το δημοσιογράφο κ. Χάρη Ντιγριντάκη.

Σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών η ελληνική ξενοδοχία αποτελεί την ατμομηχανή ανέλιξης του ελληνικού τουρισμού εισφέροντας ποσοστιαία περίπου το 75% του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας. Εύκολα διακριτό είναι ότι στον τομέα της ελληνικής ξενοδοχίας δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις καινοτομικές πρακτικές τους, την άρτια οργάνωση και τη διάθεση να προσφέρουν στους επισκέπτες τουριστικό προϊόν κορυφαίου επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Ο θεσμός των Greek Hospitality Awards 2018 έρχεται να επιβραβεύσει την αριστεία στο χώρο των Ελληνικών Ξενοδοχείων, Τουριστικών Γραφείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και άλλων εταιριών συναφών με τον τομέα του τουρισμού, μέσα από αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία μετέχουν η με κύρος επιλεγείσα Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά και το κοινό, με ποσοστιαία στάθμιση των ψήφων τους 60/40, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στα Greek Hospitality Awards 2018, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα κριτήρια βράβευσης και να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στο site hospitality.ethosawards.eu.

Σημειώνεται ότι τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: “Top Greek Hotel 2018” και 4 βασικές θεματικές ενότητες:



1. BEST GREEK CITY HOTELS

2. BEST GREEK RESORTS

3. BEST GREEK HOTEL FACILITIES

4. SPECIAL AWARDS



Επίσης, θα απονεμηθούν 4 Distinctions:

Greek Hospitality Leader

Greek Hospitality Personality

Greek Hospitality Rising Star

Best Hotel Developer

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.hospitality.ethosawards.eu/ καθώς επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn, twitter και YouTube.