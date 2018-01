Χαρίτσης: Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά

Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι για αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και οι θετικές επιδράσεις στην απασχόληση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, παρουσιάστηκαν στην εξαμηνιαία συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας (Industrial Affairs Committee - IACO) της BusinessEurope που πραγματοποιείται στην Αθήνα με «οικοδεσπότη» τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Την έναρξη των διαδικασιών, πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Σημειώνεται ότι η BusinessEurope, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τους κεντρικούς βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς συνδέσμους των χωρών της Ευρώπη.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope στην Αθήνα, είναι μια σημαντική ευκαιρία να τονιστεί η σημασία της ελληνικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και η ανάγκη ευθυγράμμισης της με την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Ο ΣΕΒ είναι μέλος της BusinessEurope και συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπής Βιομηχανίας.

«Ανοίγοντας» τη συνεδρίαση, ο Αλέξης Χαρίτσης, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή μάλιστα η ανάκαμψη, όπως υπογράμμισε, σε αντίθεση με το παρελθόν, διαθέτει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν πιο αισιόδοξους για την βιωσιμότητα και διατηρισιμότητά της τα επόμενα χρόνια καθώς υπάρχουν ισχυρές τάσεις ενίσχυσης της μεταποίησης, της βιομηχανίας και της εξαγωγικής δραστηριότητας.

«Βασικό στοίχημα για το επόμενο διάστημα η αύξηση του όγκου των επενδύσεων - δημόσιων και ιδιωτικών» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, πριν αναφερθεί στις θεσμικές παρεμβάσεις που ενισχύσουν αποφασιστικά αυτή την τάση.

Στις παρεμβάσεις αυτές απαρίθμησε:

-Την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων.

-Το ξεκαθάρισμα του άναρχου πλαισίου των βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

-Τους νέους θεσμούς που ξεκαθαρίζουν το τοπίο ως προς τις χρήσεις γης: δασικοί χάρτες - κτηματολόγιο.

-Την αναμόρφωση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων - την απλοποίηση διαδικασιών - τη διεύρυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-Τη στήριξη τραπεζικού συστήματος - την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για κόκκινα δάνεια.

Αναφερόμενος στις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις «στάθηκε» στη στροφή νέου Αναπτυξιακού Νόμου στον δευτερογενή τομέα, τη χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με παραγωγή καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται μέσω του ΕΣΠΑ. Ακόμη, υπογράμμισε την ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομών, αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς (EIB, EIF, EBRD) και δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Παρέμβαση στις ευρωπαϊκές διεργασίες

Μετά από χρόνια ακινησίας, τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τη βιομηχανική πολιτική φαίνεται να κινούνται, τόνισε ο κ. Χαρίτσης. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη δική μας στρατηγική επιλογή για στήριξη της βιομηχανίας και του δευτερογενούς τομέα συνολικά, ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Συνέχισε, τονίζοντας ότι η η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτήρηση τους επόμενους μήνες, η "κανονικοποίηση" της κατάστασης της οικονομίας, μας δίνει την δυνατότητα να παρέμβουμε πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως διαπιστώνουμε άλλωστε, παρά τις ιδιαιτερότητες βεβαίως κάθε χώρας, τα προβλήματα είναι κατά βάση κοινά (συρρίκνωση παραγωγικής βάσης, ανταγωνισμός από αναδυόμενες οικονομίες, ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακό κόστος). Απαιτείται λοιπόν και η εξεύρεση κοινών λύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράγοντας σταθερότητας η Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα με τη μεγάλη προσπάθεια για έξοδο από την δημοσιονομική κρίση, λαμβάνει διεθνείς πρωτοβουλίες για ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της χώρας (ευρωμεσογειακή σύνοδος, τετραμερής σύνοδος Ελλάδας-Σερβίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας. τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ).

Στο πλαίσιο αυτό εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων δεκαετιών με τους βόρειους γείτονές μας, Αλβανία και FYROM. Προβλημάτων που αποσταθεροποιούν την περιοχή και εμποδίζουν την ανάπτυξη ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας που θα ωφελήσει το σύνολο των χωρών και πρωτίστως βέβαια τη χώρα μας ως την πιο ισχυρή οικονομία της περιοχής.

Είναι ευθύνη και καθήκον των παραγωγικών φορέων να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για εδραίωση της καλής γειτονίας και της οικονομικής συνεργασίας στα Βαλκάνια, κατέληξε ο κ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας μετέχουν μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Peltomäki Antti European Commission - Deputy Director General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)

.2 Koch Gerhard Wienerberger AG - Chairman of IACO

3. Ranis Troels DI - Vice Chairman of IACO

4. Imbault Olivier MEDEF - VP European Energy & Industry

5. Gameiro Manuela CIP - Confederation of Portuguese Business Chief Economist

6. Suner Fleming Maria SN - Energy, Infrastructure and Environment

7. de Groot Frits VNO-NCW – Director Industry & Energy

8. Jean-Baptiste Baroni MEDEF – Director

9. ROUGER-DE GRIVEL LAURENCE MEDEF - - Director

10. Affre Alexandre BusinessEurope – Director, Industry & Energy

11. Bambas Jan BusinessEurope –Senior Advisor, Industry & Energy

Ο ΣΕΒ έχει επίσης προσκαλέσει τους προέδρους Περιφερειακών και Κλαδικών Βιομηχανικών Συνδέσμων.