Βράβευση για ΟΠΑΠ από το ινστιτούτο Logistics management Ελλάδος

Ο τίτλος του Project of the Year 2018 απονέμεται στην εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ για την υποβολή της πρότασης «Logistics Completes the Puzzle in the Digital Gaming Era".