Eurobank: Οι 6 εταιρείες-νικητές των βραβείων ανταγωνιστικότητας

Οι νικητές των Βραβείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” βραβεύτηκαν σήμερα σε ειδική τελετή, που διοργάνωσαν από κοινού η Eurobank και η Grant Thornton και η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο θεσμός των “Growth Awards”, που συνεχίζεται για 2η χρονιά, αναδεικνύει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν, παρά την κρίση, συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική και την εξωστρέφειά τους, ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού τοπίου, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, σεβόμενες την πελατεία και το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Την έναρξη της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων “Growth Awards” κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Εκ μέρους της Κυβέρνησης, σύντομο χαιρετισμό απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.

Ο κ. Peter Bodin, global CEO της Grant Thornton, στην παρουσίαση του με θέμα “A new mindset for a new corporate world” μίλησε για τη ραγδαία ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται σήμερα οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου σκέψης, που θα αγκαλιάζει τις αλλαγές και θα δημιουργεί μια κουλτούρα η οποία θα είναι ικανή να μετατρέψει την κρίση σε όφελος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Νικόλαος Καραμούζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλης Καζάς, οι οποίοι προεδρεύουν από κοινού στην Επιτροπή Βραβεύσεων των Growth Awards αναφέρθηκαν συνοπτικά στη φιλοσοφία και τη σημασία του θεσμού των “Growth Awards”, στόχος του οποίου είναι να αναδείξει το σύγχρονο και υγιές ελληνικό επιχειρείν που μπορεί να πρωτοστατήσει στην εθνική προσπάθεια παραγωγικής και επενδυτικής ανασυγκρότησης και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Επίσης, παρουσιάστηκε η διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων και οι 21 επιχειρήσεις που προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από την Επιτροπή Βράβευσης την οποία συγκροτούν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό στίβο της χώρας.

Στον χαιρετισμό που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος επεσήμανε: «οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού προτύπου συνοψίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου, στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία ποιοτικών υποδομών και στη διοικητική αποτελεσματικότητα. Κεντρικός μας στόχος οφείλει να είναι η στροφή προς μια οικονομία που θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές».

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εστίασε στις δομικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές της δυνάμεις από τα δεσμά του κρατισμού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο σχέδιό του για τη μεταρρύθμιση του κράτους, τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών καθώς και το συνολικό πλέγμα των πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, παρουσιάστηκε έρευνα της Grant Thornton για 8.000 επιχειρήσεις από τους partners της εταιρίας, κ.κ. Μανόλη Μιχαλιό και Νίκο Ιωάννου, αποτυπώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται και αναδεικνύοντας δυνάμεις αλλά και ανάγκες που αναπτύσσονται στις νέες συνθήκες, ρίχνοντας έτσι φως στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Οι 6 (έξι) εταιρίες που βραβεύθηκαν ανά κατηγορία είναι οι εξής:

1. Λειτουργική / Επιχειρησιακή βελτίωση: DEMO A.B.E.E.

2. Ανάπτυξη προϊόντος / Ανάπτυξη αγορών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B. & E.E. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3. Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

4. Επενδύσεις: ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε.

5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: GENESIS PHARMA S.A.

6. Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ