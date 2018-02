ΕΕΔΕ: Μέχρι 12/3 οι υποψηφιότητες στα Corporate Affairs Excellence

Μέχρι τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στα Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA) του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ.

Οι υποψηφιότητες αφορούν Δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, είτε πλήρως είτε πιλοτικά, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Οι κατηγορίες των βραβείων στην 5η διοργάνωση του θεσμού είναι οι ακόλουθες:

Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand P.R.)

Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media)

Σχέσεις με MME (Media Relations)

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management)

Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ

Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)

Τα CAEA απονέμονται από το 2012, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης και έμπρακτης στήριξης της εξωστρέφειας και των επικοινωνιακών τους δράσεων.

Μέσα από τα έργα που διακρίνονται στα βραβεία αυτά, εντοπίζονται, αναδεικνύονται, δημοσιοποιούνται και επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές, εργαλεία και εφαρμογές, οι οποίες προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και αποτελούν πρακτικές προς μίμηση στη λειτουργία Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Χορηγός των CAEA είναι η 24 Media. Υποστηρικτής η Webelous. Χορηγός Δημιουργικού & Επικοινωνίας η Communication Effect. Χορηγοί Επικοινωνίας τα adbusiness, CSR Review - HR Review, Daily Fax, Έθνος, Manager, Marketing Week, Retail Business.

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας τα advertising.gr, BusinessNews.gr, CSRnews.gr, αναφέρεται στην ανακοίνωση.