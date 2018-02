Ποιες εταιρίες διακρίθηκαν στα Greek Hospitality Awards

Με μια λαμπρή τελετή και σε μια κατάμεστη αίθουσα 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 η απονομή των Greek Hospitality Awards 2018 (www.hospitality.ethosawards.eu – #gha18), που διοργανώνει για 4η χρονιά η Ethos Awards.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Divani Apollon Palace & Thalasso, με τη συμμετοχή 149 ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων στην διαγωνιστική διαδικασία, που αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή και το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.

Κορυφαίο Ξενοδοχείο Top Greek Hotel 2018 αναδείχθηκε το Μakedonia Palace.

Tα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της ΔΕΘ Helexpo, της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μίλησαν και απένειμαν βραβεία, οι κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών, Ευριδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραμματέας Τουρισμού, και Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ν. Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ομιλίες επίσης πραγματοποίησαν οι κ.κ. Ιωάννης Δημόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος του Ekdromi.gr και Tareq Al Jizawi, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GlobiLED.

O υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Αμανατίδης ανέφερε στην ομιλία του: «Η επόμενη δεκαετία αναμένεται να διατηρήσει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Η ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου τα τελευταία χρόνια και η ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι τα θεμέλια για το αναπτυξιακό άλμα της ελληνικής οικονομίας στην έξοδό μας από την κρίση και την επιτροπεία. Ο συνδυασμός ποιότητας και καινοτομίας, συνεπικουρούμενος από το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και επιτυχίας, που δύναται να σταθεί με αξιώσεις στο διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, τα «Greek Hospitality Awards» λειτουργούν όχι μόνον στην κατεύθυνση της επιβράβευσης, αλλά και του παραδειγματισμού για την υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών».

Η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κυρία Ευρυδίκη Κουρνέτα ανέφερε ότι ο τουρισμός αποτελεί τομέα υψηλής προτεραιότητας για την Κυβέρνηση, σημειώνοντας: «Από το 2015 που σχεδιάσαμε νέα Τουριστική - Περιφερειακή Πολιτική, εργαζόμαστε μαζί με τους τουριστικούς φορείς, τα συναρμόδια Υπουργεία, τα επιμελητήρια και την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ώστε να αποτελέσει η Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο, με επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την στήριξη της Περιφέρειας.

Έχουμε συνεχή αύξηση αφίξεων, ρεκόρ προσέλευσης τουριστών για το 2017, στα 30 εκατομμύρια με 14,5 δις έσοδα, νέες και ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με παραδοσιακές και νέες τουριστικές αγορές και σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υψηλής ποιότητας. Καθοριστική η συμβολή του τουρισμού και στην αύξηση της απασχόλησης, η οποία σύμφωνα με προβλέψεις θα πλησιάσει το 2018, το 26%».

Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας επεσήμανε στην ομιλία του ότι η δυναμική του Ελληνικού Τουρισμού τίθεται σε κίνδυνο από την ακραία υπερφορολόγηση που έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά του και σημείωσε:

«Η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις προγραμματικές της θέσεις για τον τουρισμό μαζί με τους ανθρώπους του τουρισμού. Η μείωση των φόρων δεν αποτελεί μόνο δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αδήριτη ανάγκη για να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Κάνουμε την αρχή με την άμεση κατάργηση του φόρου διανυκτέρευσης, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% και τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%, με χρονικό ορίζοντα διετίας. Παράλληλα, έχουμε ήδη έτοιμο το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που θα τεθεί σε ισχύ και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο: α) την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, β) την αύξηση των εσόδων και της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, γ) την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Ακολούθησε η απονομή των Greek Hospitality Awards 2018, με την βράβευση του Makedonia Palace, ως Top Greek Hotel 2018.

Αναλυτικά:

Top Greek Hotel 2018

GOLD: Makedonia Palace

SILVER: Avra Imperial Hotel

SILVER: Grand Resort Lagonissi

SILVER: Mystique A Luxury Collection Resort

SILVER: Vedema A Luxury Collection Resort

Greek Hospitality Leader

Τσακίρης Γεώργιος, Επίτιμος Πρόεδρος ΞΕΕ

Greek Hospitality Personality

Παλαιολόγος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Ιδρυτής της HotelBrain

Greek Hospitality Rising Star

Κυρίτσης Ιωάννης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Axia Hospitality

Best Greek Hotel Developer

Redex AE

Best Greek New City Hotel

GOLD: Wyndham Grand Athens

Best Greek Boutique City Hotel

GOLD: Holiday Suites Arnis Street

SILVER: Polis of Naxos

Best Greek Business City Hotel

GOLD: Makedonia Palace

SILVER: Aquila Atlantis Hotel

SILVER: NJV Athens Plaza

SILVER: Wyndham Grand Athens

BRONZE: Mediterranean Palace

Best Greek Design City Hotel

GOLD: Saz City Life

Best Greek Heritage City Hotel

GOLD: Aenos Hotel

Best Greek Lifestyle City Hotel

SILVER: Anatolia Hotels Thessaloniki

Best Greek MICE City Hotel

GOLD: Domotel Castri

SILVER: Grand Hotel

SILVER: Novotel Athens

SILVER: Radisson Blu Park Hotel Athens

Best Greek New Resort

GOLD: Amada Colossos Resort

GOLD: Sani Dunes

SILVER: Naxian on the Beach by Axia Hospitality

SILVER: Stella Island Luxury Resort & Spa

BRONZE: Diogenis Blue Palace

Best Greek Mountain Resort

GOLD: Zagori Suites Luxury Residences

SILVER: Lotos Mountain Resort (Μέλος της HotelBrain)

Best Greek Beach Resort

GOLD: Anemos Luxury Grand Resort

GOLD: Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park

SILVER: Mythos Palace Resort & Spa

SILVER: Oasis (Μέλος της HotelBrain)

SILVER: Porto Carras Grand Resort

BRONZE: Patmos Aktis by Axia Hospitality

Best Greek All Inclusive Resort

GOLD: Ikos Resorts

SILVER: Cactus Royal Resort

SILVER: Mythos Palace Resort & Spa

Best Greek Family Resort

GOLD: Aquila Rithymna Beach

SILVER: Porto Carras Grand Resort

SILVER: Stella Palace Resort & Spa

BRONZE: Family Life Kerkyra Golf

Best Greek New Boutique Resort

GOLD: Mr & Mrs White Paros (Μέλος της HotelBrain)

SILVER: Elounda Orama | Boutique Hotel

Best Greek Boutique Resort

GOLD: Vedema A Luxury Collection Resort

GOLD: Zinas Villas (Μέλος της HotelBrain)

SILVER: Atrium Hotel Thassos

SILVER: Kenshō Boutique Hotel & Suites

BRONZE: Serenity Blue Hotel

Best Greek Honeymoon Resort

GOLD: Anemos Luxury Grand Resort

SILVER: Aquila Elounda Village

Best Greek Romantic Resort

GOLD: Mystique A Luxury Collection Resort

GOLD: Stella Island Luxury Resort & Spa

GOLD: Kenshō Boutique Hotel & Suites

Best Greek Thalasso Resort

GOLD: Aldemar Resorts

GOLD: Divani Apollon Palace & Thalasso

Best Greek Golf Resort

GOLD: Porto Carras Grand Resort

Best Greek Sports Resort

GOLD: Porto Carras Grand Resort

Best Greek Design Resort

GOLD: Anemos Luxury Grand Resort

SILVER: Kenshō Boutique Hotel & Suites

BRONZE: Avra Imperial Hotel

Best Greek MICE Resort

GOLD: Rodos Palace

SILVER: Porto Carras Grand Resort

Best Greek Green Resort

GOLD: Avra Imperial Hotel

SILVER: Ideales Resort

Best Greek Villas & Holiday Homes

GOLD: Aldemar Knossos Villas

GOLD: Avaton Luxury Villas Resort - Relais & Châteaux (Μέλος της HotelBrain)

SILVER: Elite Estates

SILVER: Kappa Resort

SILVER: Zinas Villas (Μέλος της HotelBrain)

BRONZE: Halcyon Villas (Μέλος της HotelBrain)

Best Greek All Suites Resort

GOLD: Andronis Concept by Axia Hospitality

SILVER: Rodos Palace

BRONZE: Panorama Suites & Spa

Best Greek Hotel Dining Experience

GOLD: Makedonia Palace

SILVER: Aldemar Resorts

SILVER: Anemos Luxury Grand Resort

Best Greek Hotel Tailor Made Guest Experience

GOLD: Kappa Resort

GOLD: Kenshō Boutique Hotel & Suites

GOLD: Mykonos No5 (Μέλος της HotelBrain)

SILVER: Aldemar Resorts

SILVER: Grecotel Hotels & Resorts

Best Greek Hotel Restaurant

GOLD: Kenshō Boutique Hotel & Suites

SILVER: Aquila Porto Rethymno

SILVER: Louis Hotels

Best Greek Hotel Breakfast

GOLD: Avra Imperial Hotel

GOLD: Grecotel Hotels & Resorts

SILVER: Πύρρειον sweet hospitality (Μέλος της HotelBrain)

BRONZE: Minois Village by Axia Hospitality

Best Greek Hotel Conference Center

GOLD: Rodos Palace

Best Greek Hotel Spa

GOLD: Avra Imperial Hotel

Best Greek Pet Friendly Hotel

GOLD: Holiday Suites Arnis Street

SILVER: Erodios Hotel Lesvos (Μέλος της HotelBrain)

Best Greek Excellence in Service Hotel

GOLD: Astra Suites

GOLD: Mystique A Luxury Collection Resort

SILVER: Anemos Luxury Grand Resort

SILVER: Ideales Resort

SILVER: Mythos Palace Resort & Spa

BRONZE: Gianmari - Yasemi of Chios (Μέλος της HotelBrain)

Best Greek Sustainable Hotel

GOLD: Grecotel Hotels & Resorts

BRONZE: NJV Athens Plaza

Best International Hotel Brand

GOLD: Novotel Athens

SILVER: Vedema A Luxury Collection Resort

Best Greek Hotel Brand

GOLD: Grecotel Hotels & Resorts

SILVER: Rodos Palace

Best Greek Hotel Loyalty Programme

SILVER: m-Hospitality (Electra Rewards)

Best Greek initiative promoting Greece abroad

GOLD: Aldemar Resorts

Best Greek Innovation Hotel

GOLD: Grecotel White Palace, Lux Me

Βest Greek Hotel Technology Innovation

GOLD: LG Electronics Ελλάς Α.Ε.

SILVER: m-Hospitality (Sani Resort - table and activities reservation)

Best Hotel Entertainment and Technology Supplier

SILVER: IT Concept

Best Greek Hotel Mobile App

GOLD: m-Hospitality (Costa Navarino)

Best Greek Hotel WebSite

GOLD: Miraggio Thermal Spa by Nelios

SILVER: Herodion Hotel by Nelios

SILVER: Rodos Palace

Best Greek Hotel WebSite Developer

SILVER: Tool

Best Greek Hotel Marketing Strategy

GOLD: ekdromi.gr

SILVER: Anatolia Hospitality

Best Hotel Digital Marketing Agency

GOLD: EyeWide Digital Marketing Agency

GOLD: Nelios

Best Digital Advertising and performance campaign

GOLD: Aks Hotels by Nelios

SILVER: EyeWide Digital Marketing Agency

SILVER: Panadvert

Best Hotel Marketing & Social Media Provider

GOLD: Panadvert

SILVER: ekdromi.gr

SILVER: EyeWide Digital Marketing Agency

SILVER: Nelios

Best Greek Hotel Management Strategy

GOLD: HotelBrain

GOLD: Zeus International

SILVER: Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A.

Best Hotel Sales Representative Company

GOLD: Axia Hospitality

SILVER: Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A.

Best Hotel Management Consultant

GOLD: Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A.

SILVER: Kihli - Hotel Management Company

Best Hotel Supplier

GOLD: Ideal Standard

GOLD: Όμιλος Πορτοκαλίδη Istikbal

SILVER: LG Electronics Ελλάς Α.Ε.

Best Greek Architectural Firm

SILVER: Δημιουργική ΕΠΕ

Best Greek Hotel Architectural Project

GOLD: Δημιουργική ΕΠΕ

Best Hotel Education Provider

GOLD: Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Best Hotel Insurance Solutions

SILVER: Κ-2

Best PCO/DMC

GOLD: Smile Acadimos

Best Tour Operator

GOLD: Tez Tour ΑΕ

SILVER: Mideast Travel

SILVER: Smile Acadimos

Best Internet Sales Channel

GOLD: ekdromi.gr

Best Greek Coastal Shipping Company

GOLD: Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.

SILVER: Attica AE Συμμέτοχων (Attica Group)

Best Cruise Company

GOLD: Celestyal Cruises

Best Greek Day Use Hotel

GOLD: Apartments - Suites Priamos Ee

Best Greek Studios & Apartments

GOLD: Avra Apartments