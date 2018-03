Στις 9-11 Μαρτίου το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2018

Το «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας» μετρά φέτος τη 8η χρονιά επιτυχούς παρουσίας αποτελώντας αφετηρία επιχειρηματικής έμπνευσης και δημιουργικότητας για τους νέους. Μια σύντομη διαδρομή σε αριθμούς, στα 7 χρόνια «σταθμούς» του Πολυσυνεδρίου:

• Περισσότεροι από 23.000 νέοι και νέες έχουν παρακολουθήσει, συνολικά, το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

• Τουλάχιστον 850 διακεκριμένοι ομιλητές έχουν παρουσιάσει εισηγήσεις και έχουν συμμετάσχει σε ενημερωτικά workshops και ανοικτές συζητήσεις με το κοινό

• Περισσότερες από 125 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημαντικές εταιρείες, στο πλαίσιο των “Business Days” στις οποίες έχουν συμμετάσχει 3.500 νέοι και νέες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2018

Με εμπλουτισμένο πρόγραμμα και τη συμμετοχή περισσότερων από 190 εισηγητών, η μεγαλύτερη εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων διοργανώνεται από τον κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, και την ομάδα του, από 9 ως και 11 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής).

Το τριήμερο Πολυσυνέδριο απευθύνεται σε νέους και νέες, 18-35 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, με στόχο να ενημερώσει σχετικά με τις τάσεις και τις επαγγελματικές επιλογές και προοπτικές που προσφέρουν δεκαπέντε κλάδοι και τομείς της οικονομίας (Ναυτιλία, Τουρισμός, Γεωργία, Φαρμακευτικός κλάδος, Data Analytics, Logistics, Υγεία, Consulting, Digital Marketing, Βαριά Βιομηχανία, Ασφάλειες, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική, Information Security, Design) και ν’ αναδείξει την Ελλάδα της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο του «Πανοράματος» θα φιλοξενηθούν φέτος, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα:

• 75 θεματικές ενότητες (πάνελ, workshop, παρουσιάσεις) με τη συμμετοχή περισσότερων από 190 διακεκριμένων ομιλητών, μεταξύ των οποίων είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, Στελέχη Marketing & Επικοινωνίας, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Επιχειρηματίες επιτυχημένων start-ups, Communication & Consulting Specialists, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, Ερευνητές, κα.

Ενδεικτικές εισηγήσεις:

• Συζήτηση με τέσσερις Διευθύνοντες Συμβούλους: η πορεία προς την επαγγελματική επιτυχία

• 90% των startup αποτυγχάνουν: τι κάνει σωστά το 10%;

• Digital Transformation: ίσως η σημαντικότερη τάση που αγγίζει κάθε επιχείρηση

• LinkedIn | Two sides of the same Coin

• Ποντοπόρος ναυτιλία: ένας διαχρονικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας

• Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική: τάσεις, φόβοι και ευκαιρίες

• Ξεκινώντας την επιχείρησή σου: Ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης

• Μπορεί η επιχειρηματικότητα να φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη; συζήτηση με τέσσερις επιτυχημένους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες

• Η νέα ενότητα «Meet the Executives», όπου στελέχη επιχειρήσεων περιγράφουν την επαγγελματική τους καθημερινότητα, ποιες γνώσεις και ικανότητες απαιτούνται και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

• Workshops, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συζητήσεις χωρίς ατζέντα, δημοφιλείς ενότητες όπου διακεκριμένα Διοικητικά Στελέχη αποτυπώνουν τις απόψεις τους και αναπτύσσουν ελεύθερο διάλογο με τους συμμετέχοντες

Την επιβεβαιωμένη, ως σήμερα, θεματολογία και τους εισηγητές καθώς και το πρόγραμμα του Πολυσυνεδρίου μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.pan-orama.org/

Το κόστος συμμετοχής στο Πολυσυνέδριο είναι 5 ευρώ για μία ημέρα ή 10 ευρώ για όλο το τριήμερο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν online, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, είτε απευθείας στην υποδοχή του συνεδρίου.

Φορέας της εκδήλωσης είναι το Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα το οποίο έχει συστήσει ο καθηγητής της ΑΣΟΕΕ Ιορδάνης Λαδόπουλος. Χρυσοί Χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι οι εταιρείες Chipita, ELVALHALCOR, Intralot, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ενώ Μεγάλοι Χορηγοί είναι οι εταιρείες ΕY, Eurobank, Eurolife, Nestle, Olympia Group, WIND, PEOPLECERT, Global Training, Bold Ogilvy & Mather. Η V+O COMMUNICATION αποτελεί έναν εκ των χορηγών επικοινωνίας του θεσμού. Το Πολυσυνέδριο υλοποιείται με τη συνεργασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και του Konrad Adenauer Stiftung.

BUSINESS DAYS 2018

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 3μερου «Πανοράματος» γίνονται κατ’ αποκλειστικότητα οι αιτήσεις εγγραφής στον επιτυχημένο θεσμό “Business Days”, που υλοποιείται φέτος για 6η χρονιά. Το περιεχόμενο των Business Days αφορά σε εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων που θα πραγματοποιηθούν σε Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεταξύ 17 Απριλίου και 13 Ιουλίου 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα “Business Days” έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των νέων, καθώς προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης με στελέχη της αγοράς και τη γνωριμία με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μιας εταιρείας. Στα περσινά 36 Business Days συμμετείχαν 900 νέοι και νέες, ένας αριθμός που αναμένεται φέτος να ξεπεραστεί. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Business Days στο http://www.pan-orama.org/business-day-2018/