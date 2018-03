Εκατό ελληνικά οινοποιεία σε διεθνή έκθεση ποτών στη Γερμανία

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της εθνικής συμμετοχής στη μεγαλύτερη έκθεση οίνων και ποτών στον κόσμο, Prowein 2018. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου και η Ελλάδα αντιπροσωπεύθηκε από περίπου 100 οινοποιεία. Η έκθεση προσέλκυσε περισσότερους από 6.800 οινοποιούς από όλο τον κόσμο και περίπου 60.000 εμπορικούς επισκέπτες.

Το εθνικό περίπτερο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και φιλοξένησε σημαντικούς οινοποιούς των Περιφερειών της Πελοποννήσου και Αττικής, αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Για την ενίσχυση της προβολής της εθνικής συμμετοχής, o Enterprise Greece ανέλαβε τη χορηγία των μεγάλων βραβείων Meininger Award 2018, που διεξήχθησαν στο Intercontinental του Ντίσελντορφ. Οι 500 επαγγελματίες του κλάδου της Γερμανίας δοκίμασαν 30 ετικέτες γηγενών ποικιλιών του ελληνικού αμπελώνα.

Επίσης, υλοποιήθηκε σεμινάριο γευσιγνωσίας στο Meininger Pavilion με θέμα: Greek Whites: Ancient varieties and unique terroirs. Ο Master of Wine, κ. Γιάννης Καρακάσης παρουσίασε σε περίπου 40 επαγγελματίες, ανάμεσά στους οποίους ήταν Masters of Wine, sommeliers και αγοραστές, 10 λευκούς οίνους διαφορετικών στυλ από διάφορες οινικές περιοχές και ποικιλίες, όπως το Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Ρομπόλα, Μαλαγουζιά και Σαββατιανό. Τέλος, ο Enterprise Greece εξασφάλισε το προνόμιο το ελληνικό κρασί να είναι το επίσημο κρασί του VIP Lounge αλλά και της VIB (Very Important Buyers) αίθουσας της Prowein 2018.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, κ. Ηλίας Αθανασίου επισκέφτηκε την έκθεση και συνομίλησε με τους Έλληνες οινοποιούς δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Οι Έλληνες οινοποιοί εντυπωσίασαν με την παρουσία τους, δίπλα σε μεγάλες οινικές δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Αυστρία. Ο Οργανισμός μας από την πλευρά του, σε πλήρη συνεργασία με όλους τους φορείς του κρασιού στην Ελλάδα, έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει, κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή του ελληνικού κρασιού και των ποικιλιών του σε όλο τον κόσμο και για το άνοιγμα νέων αγορών.»

Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη, κ. Μαρία Ζήση και η Γραμματέας ΟΕΥ του εμπορικού τμήματος του Προξενείου του Ντίσελντορφ, κ. Μαρία Βασιλάκη.