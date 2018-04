Διήμερο «παζάρι» Τσακαλώτου στην Ουάσιγκτον

Νέα μέτρα δεν χρειάζονται, η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να ξεκινήσει από φέτος, η περικοπή συντάξεων το 2019 δεν είναι σίγουρη και η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη εμφανίζουν ελαφρά μειωμένη την ψαλίδα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Θα μπορούσε να είναι μία εικόνα... too good to be true, ωστόσο πρόκειται για δηλώσεις κορυφαίων παικτών από την πλευρά των θεσμών και κυβερνητικών παραγόντων χθες, που οδηγούν σε εγχώριες εκτιμήσεις ότι η επικείμενη συμφωνία θα είναι «κάτι περισσότερο» από πολιτικά διαχειρίσιμη για την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι ίδιοι παίκτες προσθέτουν και το «αλλά» για βασικές παραμέτρους που αφορούν «το όλον» της συμφωνίας εξόδου από το μνημόνιο και, ενδεχομένως, θα την καθορίσουν.

* Ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο, στα θετικά σχόλια που έκανε για τα επιτεύγματα της οικονομίας και για την «εντυπωσιακή ικανότητα» που επέδειξε η κυβέρνηση στην εφαρμογή του προγράμματος, πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφής ακόμα ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Αρνήθηκε πάντως ότι συζητείται παράταση του μνημονίου.

* Η Κριστίν Λαγκάρντ εντυπωσίασε με τη δήλωσή της ότι το ΔΝΤ δεν ζητά πλέον άλλες περικοπές δαπανών από την Ελλάδα («έχουν ήδη γίνει πολλές περικοπές») αλλά, με τη σειρά της, προτίμησε την ασάφεια σε σχέση με τον ρόλο του Ταμείου. «Δεν έχουμε τελειώσει, το Ταμείο είναι δεσμευμένο να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα», είπε, τονίζοντας ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM τον Αύγουστο αλλά και πώς θα κινηθεί με βάση τους κανόνες του Ταμείου (φωτογραφίζοντας το θέμα του χρέους). Περισσότερο φως ίσως δώσει ο Πολ Τόμσεν, που θα ενημερώσει το απόγευμα για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

* Ο Πιερ Μοσκοβισί ήταν ο αξιωματούχος που επιφύλαξε τις πιο αισιόδοξες προοπτικές… χωρίς αστερίσκους, θέτοντας και την πολιτική διάσταση αυτής της αισιοδοξίας: «Το να ολοκληρωθεί το ελληνικό πρόγραμμα θα αποτελέσει σύμβολο ότι αφήσαμε την κρίση πίσω μας. Και κατόπιν, κυρίως για τους Έλληνες, θα είναι ένα καλό νέο ότι αυτή η χώρα εξήλθε επίσης από την κρίση της και είναι ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση».

Η δήλωση του Ευρωπαίου επιτρόπου φέρεται να επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι οι ευρωεκλογές του επόμενου Μαΐου λειτουργούν ήδη ως εργαλείο πίεσης για «καλή συμφωνία» εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια, προκειμένου να μην τροφοδοτηθεί (περαιτέρω) ο ευρωσκεπτικισμός.

Πρόκειται για «εργαλείο» που το Μαξίμου αξιοποιεί αρκούντως το τελευταίο διάστημα, προβάλλοντας την ανάγκη να ολοκληρωθεί το ελληνικό μνημονιακό πρόγραμμα με τρόπο ώστε να έχει συμβολική αξία για το σύνολο της ΕΕ.

Τους βλέπει όλους ο Τσακαλώτος στην Ουάσιγκτον

Κάποιες απαντήσεις στα καθοριστικά ερωτήματα αναμένεται να δοθούν στις συναντήσεις που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, στο περιθώριο της Συνόδου του ΔΝΤ.

Σήμερα (τοπικές ώρες):

• 08:15 με τον Πιερ Μοσκοβισί.

• 9:00 με τον Μάριο Σεντένο.

• 09:40 με τον Γάλλο ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λε Μερ.

• 12:00 με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Αύριο:

• 16: 00 με την Κριστίν Λαγκάρντ.

• 16: 45 με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν.

Γ. Δραγασάκης: Πρέπει να πάμε σε αυξήσεις μισθών

Στο κυβερνητικό και στο οικονομικό επιτελείο τηρούν «σιγήν ιχθύος» για την πορεία των συζητήσεων και αποφεύγουν διθυραμβικές προβλέψεις πλην του αποκλεισμού της πιστοληπτικής γραμμής, την οποία απέκλεισε «κάθετα» ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρόδο προχθές.

Σ' αυτή την κρίσιμη φάση, το βάρος έχει πέσει στην πίεση προς τους υπουργούς «να τρέξουν» τα προαπαιτούμενα, ώστε να κλείσει εντός χρονικών ορίων η τέταρτη αξιολόγηση.

Σ' αυτό τον σχεδιασμό υπήρξε κάποια… χαλάρωση τις τελευταίες ημέρες, καθώς κρίθηκε αναγκαίο «να τονωθεί η ελπίδα στην κοινωνία» η οποία, όπως λένε οι επιτελείς, «διψάει για θετικές ειδήσεις ή προαναγγελίες που πιστοποιούν τη σταδιακή, έστω, επιστροφή στην κανονικότητα».

Τις πρόσφατες δεσμεύσεις της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου ήρθε να ενισχύσει χθες ο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης: προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού ακόμα και εντός του 2018 («η πτώση μισθών έχει τελειώσει και πρέπει να πάμε σε αύξηση. Αυτό είναι κάτι που το υπουργείο το μελετάει, μπορεί και φέτος»), αλλά εμφανίσθηκε προσεκτικός με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων («η κυβέρνηση δίνει τη μάχη»).

Με τη σειρά του απέκλεισε (στο ραδιόφωνο 24/7) και την παράταση του μνημονίου και την πιστοληπτική γραμμή ως συνέχεια του μνημονίου, χωρίς να παραλείψει να «καρφώσει» τον κεντρικό τραπεζίτη: «Ο κ. Στουρνάρας μίλησε για προληπτική γραμμή. Η κυβέρνηση προχωράει, συμφωνήσαμε από πέρυσι να κάνουμε ό,τι έκαναν οι Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος, χωρίς "ουρές"», είπε χαρακτηριστικά.

Μειώνεται η ψαλίδα, αλλά…

Στο παραπάνω πλαίσιο, και χωρίς να έχουν ακόμα αποσαφηνισθεί οι όροι εξόδου από το μνημόνιο και το θέμα του χρέους, το κυβερνητικό επιτελείο υποδέχεται με τα πρώτα χαμόγελα τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, καθώς δείχνουν μείωση της ψαλίδας με τη ΝΔ σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

«Αλλά ακόμα είναι νωρίς για εκπλήξεις και ανατροπές, οι πολίτες δεν έχουν όλα τα δεδομένα στα χέρια τους», τονίζει κυβερνητικός παράγοντας με νόημα.