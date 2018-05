Την Δευτέρα ξεκινά το 13ο RED Business Forum

Οι σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα «κόκκινα» δάνεια, φέρνουν νέες πηγές χρηματοδότησης το «ίντερνετ των πραγμάτων» επιδρά στις αξίες των επαγγελματικών ακινήτων και βάζει δυναμικά την κατοικία στην αγορά σαν "προϊόν" που παράγει υπεραξίες, η έκρηξη του τουρισμού δημιουργεί νέο χάρτη τουριστικών επενδύσεων ενώ οι τοποθετήσεις διεθνών παικτών σε λιμάνια και αεροδρόμια ενεργοποιούν τον κλάδο των logistics, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το 13ο RED Business Forum που πραγματοποιείται στις 14 και 15 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Χίλτον με κεντρικό θέμα την «Ανάφλεξη της Ανάπτυξης».

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών Ακινήτων (EPRA), Dominique Moerenhout.

Για τον EPRA, πρώτη προτεραιότητα είναι η εξίσωση της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων στην Ευρώπη με εκείνη των επενδυτών που τοποθετούνται άμεσα σε ακίνητα.

Σύμφωνα με τον κ. Moerenhout ο στόχος αυτός «θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο διπλασιασμό της κεφαλαιοποίησης του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο ίδιος αναφέρει: «οι συνθήκες σήμερα στις Βρυξέλλες είναι κατάλληλες ώστε να ανατραπούν οι απαιτήσεις της Solvency II, που εξισώνει τον επενδυτικό κίνδυνο των REITs με εκείνο των κοινών μετοχών».

O Διευθύνων της EPRA θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της αγοράς ακινήτων που διοργανώνει αδιάλειπτα τα τελευταία 13 χρόνια το περιοδικό RED στην Αθήνα ενδυναμώνοντας τη σχέση της διεθνούς με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, τα διεθνή θεσμικά όργανα και Οργανισμούς (EPRA, EBRD, EIB, CRE, ΕΚΤ, ΤτΕ κλπ.)

Το «REDInvest WORKSHOP» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 με την υποστήριξη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ. Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας θεσμικοί επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό, επιχειρηματίες από τους κλάδους του τουρισμού και των ακινήτων, εκπρόσωποι Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και πρόσωπα από την κεντρική διοίκηση σε κομβικές θέσεις.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει η τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης για Ελλάδα και Κύπρο κυρία Sabina Dziurman, θα αναφερθεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη δημιουργία μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας στην μετα-μνημονιακή εποχή.

Η συνάντηση των 60+ στελεχών που καλούνται να λάβουν αποφάσεις για το πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας –τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια- θα εξετάσει δύο παραμέτρους. Την τιμολόγηση των εξασφαλίσεων και την στρατηγική πώλησης των χαρτοφυλακίων μετά και την ολοκλήρωση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου.

Το RED Business Forum, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαΐου όπου σε θεματικές ενότητες, debates και παρουσιάσεις αναλύσεων καταγράφονται τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν την αγορά real estate, και σηματοδοτούν τις μελλοντικές εξελίξεις.

Η συζήτηση θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στη συμβολή της τεχνολογίας στα νέα παραγωγικά μοντέλα και τις επακόλουθες συνέπειες στα κτήρια και τις διαδικασίες ανάπτυξης τους.

Η κεντρική θεματολογία του περιλαμβάνει:

· ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Ο ορίζοντας ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς.

· NPLs- Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και η δημιουργία μιας ενεργούς δευτερογενούς αγοράς.

· ΑΞΙΕΣ: Αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και οι προσδοκίες υψηλών αποδόσεων.

· ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Στην εποχή της AirΒnΒ.

· ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η σύγχρονη τεχνολογία διαμορφώνει τις τιμές των ακινήτων.

· ΓΡΑΦΕΙΟ Ποιος πραγματικά είναι ο «πελάτης / χρήστης».

· LOGISTICS. Οι ευκαιρίες τελείωσαν ή μόλις τώρα αρχίζουν

· ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ποιές δυνάμεις αλλάζουν τον τρόπο προσέγγισης της ιδιοκτησίας.

Η «Τεχνολογία των Ακινήτων»

Μια στις δύο μεγάλες εταιρείες ακινήτων πανευρωπαϊκά θεωρούν πως δεν έχουν παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στο κλάδο, και ετοιμάζονται να εντάξουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια προηγμένα συστήματα διαχείρισης συντήρησης και παρακολούθησης, ώστε να μην χάσουν το τρένο.

Η επονομαζόμενη «Τεχνολογία των Ακινήτων».αφορά τόσο ζητήματα χρηματοδότησης (FinTech) που άπτεται της Τεχνολογίας blockchain, όσο και ζητήματα διαχείρισης, σχεδιασμού, πωλήσεων, Property & Asset management) και υποστήριξης (Facility management) αλλά και συνολικά της επίπτωσης που έχει η τεχνολογία (IoT, AI, VR, 3D printing, ρομποτική κλπ.) στο σύνολό της πάνω στο κτήριο (κατασκευή, FM) και τον χρήστη.

Στη συζήτηση που συντονίζει η κυρία Ιωάννα Σαμπράκου, σύμβουλος στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πάρουν μέρος ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής τράπεζας κ. Γεώργιος Φράγκου, ο Διευθυντής της Πειραιώς Real Estate κ. Κυπριανός Έξαρχος, το μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της Clayton Euro Risk, κ. Lorenz Schwarz, και ο Διευθυντής Επενδύσεων και υπεύθυνος για την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Σάτλας.

Το RED Business Forum έχει πλέον καθιερωθεί ως υπερδεκαετής θεσμός στο επενδυτικό ημερολόγιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς ακίνητης Περιουσίας. Στο διάστημα αυτό η αφρόκρεμα των στελεχών της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζήτησε –σε πρώτο πλάνο αλλά και στα περιθώρια του Συνεδρίου- τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο.

Ανάμεσα τους οι: Dr. D. K. Patton, Deputy Mayor of New York, Bill Kistler President ULI, Jörn Stobbe, Managing Director Asset and Wealth Management Deutsche Bank, Nick Jacobson, Managing Director Citibank, Gary Bond CEO McArthurGlen, Phil Bacon Managing Director HVS EMEA & Asia, Nico Veldhuis Managing Director Μulti Development, Carolijn ter Haar Executive Director Morgan Stanley Alternative Investments, Sarah Lee, ICSC Representative in Brussels, Jean Luk Seidenberg Executive Director at the McQuarie fund, Luciano Capaldo chairman RICS Europe, Hugh F. Kelly, Real estate Economist, Head of NYU Real Estate International President of CRE and Noah Shlaes Real Εstate Technologist, Head of KFGE Chicago, Cristian De Portzamparc and atelier AREP, Grand Paris leading Urban designers and architects, Jerry Percy Managing director at gLeeds, Raouf Ghali President Hill International, Carlo Ratti Founder of Senseable City Lab at MIT, Nicholas Jennett Head of the EIB Investment Team for Greece, Güniz Çelen, MAI, FRICS,CRE Chair EU Chapter Vlaho Kojakovic,. Director EBRD Property & Tourism

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της EBRD και του EPRA υποστηρίζεται από τη Τράπεζα Πειραιώς τη ΓΑΙΑΟΣΕ τη LAMDA DEVELOPMENT τη ΤRASTOR ΑΕΕΑΠ τη ΕΥ και τη PwC.