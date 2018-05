Χαιρετισμό θα απευθύνει η Θ. Φωτίου στη συνάντηση για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, θα απευθύνει χαιρετισμό στο πλαίσιο της 15ης συνάντησης Ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (Ad HocCommittee of Experts on Roma and Travelers Issues, CAHROM) του Συμβουλίου της Ευρώπης, αύριο Τρίτη 22 Μαΐου, στις 13:00, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η 15η συνάντηση Ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής, που φιλοξενείται στην Αθήνα και συνδιοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Μαΐου και αναμένεται να την παρακολουθήσουν 100- 110 άτομα που προέρχονται από τα 47 κράτη- μέλη του Συμβουλίου, από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς καθώς και από φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.

Η Ad Hoc Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (CAHROM) είναι μια Διακυβερνητική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται κατεξοχήν με ζητήματα Ρομά και Ταξιδευτών. Στόχος της είναι η ανάλυση και αξιολόγηση της εφαρμογής των εθνικών πολιτικών για τους Ρομά και η παράλληλη θεματική ανταλλαγή απόψεων εμπειριών και καλών πρακτικών.

Η αρμοδιότητα της εκτείνεται σε όλο το φάσμα της θεματολογίας για τους Ρομά με επεξεργασία σχεδίων συστάσεων και αποφάσεων προς την Επιτροπή των Υπουργών αλλά και σχολιασμό της επικαιρότητας σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.