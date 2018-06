ΕΥ: Χρήση καινοτόμων εργαλείων για τον συγχρονισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας

Απαντώντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ομάδα Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λειτουργιών της ΕΥ Ελλάδος, διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση, με τίτλο «Επιτυγχάνοντας συγχρονισμό στην Αλυσίδα Αξίας», στα γραφεία της στο Μαρούσι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Την εκδήλωση της ΕΥ παρακολούθησαν κορυφαία στελέχη πρωτοπόρων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα οποία ενημερώθηκαν για σύγχρονες και καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σε επίκαιρα θέματα για τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά την εκδήλωση της ΕΥ ήταν:

► Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη αποτελεσματικού συγχρονισμού στην αλυσίδα αξίας.

► Ο ολοκληρωμένος επιχειρησιακός προγραμματισμός.

► Η αίσθηση της ζήτησης και εργαλεία πρόβλεψής της.

► Ο προγραμματισμός με «κλειστά τα φώτα» (“Lights Out Planning”).

► Οι τελευταίες εξελίξεις και αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στον συγχρονισμό της Αλυσίδας Αξίας.

Τα παραπάνω θέματα ανέλυσαν οι εξειδικευμένοι ομιλητές της ΕΥ, κ.κ. Tanguy Caillet, Associate Partner, εξειδικευμένος σε θέματα Σχεδιασμού & Πρόβλεψης Ζήτησης, Sales & Operations Planning, Integrated Business Planning & Enterprise Business Planning, Κώστας Μπλούτσος, Manager, Digital and Analytics Center of Excellence, εξειδικευμένος σε θέματα Αίσθησης & Πρόβλεψης Ζήτησης, Βασίλης Παπακώστας, Senior Manager, εξειδικευμένος σε θέματα Καταναλωτικών Προϊόντων & Λιανικής, Σχεδιασμού & Συγχρονισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Route to Market, και Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Λειτουργιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τις σημερινές προκλήσεις, όπως τις μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση, τις επιδράσεις των κλιματολογικών συνθηκών στη ζήτηση, τις σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, την επίδραση προωθητικών ενεργειών, κλπ., αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ο κ. Θάνος Μαύρος δήλωσε: «Με τη σημερινή εκδήλωση, η ΕΥ Ελλάδος, για άλλη μια φορά, δίνει το ‘παρών’ στις νέες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει διαρκώς τα δεδομένα στον κλάδο, αλλά και στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Εμείς, στην ΕΥ, εξελισσόμαστε διαρκώς και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους για να δώσουμε λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις και τα προβλήματα των επιχειρήσεων, μένοντας πάντα στο πλευρό τους».