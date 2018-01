Τράπεζα Πειραιώς: Νέο κατάστημα e-branch στη Γλυφάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του τέταρτου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-branch) στην περιοχή της Γλυφάδας, στην οδό Λαζαράκη 6.

Το νέο e-branch που ξεκίνησε τη λειτουργία του από τα τέλη Δεκεμβρίου 2017, δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες των νοτίων προαστίων, να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους κατά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του τις καθημερινές, καθώς και το Σάββατο.



Όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η Πειραιώς, "Όλοι οι πελάτες θα μπορούν να απευθυνθούν στο διαθέσιμο σε αυτό προσωπικό για οποιαδήποτε απορία, να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν στη χρήση των μηχανημάτων & ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας, καθώς και να βοηθηθούν σε κάθε τους συναλλαγή.



Μερικές από τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του e-branch είναι:

- Το «Ταμείο από Απόσταση», όπου ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει, μέσω video κλήσης με έμπειρο ταμία της τράπεζας, τουλάχιστον το 90% των προσφερόμενων συναλλαγών κανονικού ταμείου, με την ίδια ευκολία και απλότητα

-Άμεση έκδοση και παραλαβή prepaid gift card από το ειδικό μηχάνημα.

-Απομακρυσμένη εγγραφή στο internet banking.

-Χρήση των διαθέσιμων, στο κατάστημα, ηλεκτρονικών συσκευών (PC & tablets) για γνωριμία και εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας (Digital zone)

-Γνωριμία με προϊόντα και υπηρεσίες των διαφόρων συνεργατών της Τράπεζας (Exhibition area)

-Πραγματοποίηση συναντήσεων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ειδικό χώρο του Meeting room

-Πραγματοποίηση συναλλαγών ATM & EasyPay σε εσωτερική ζώνη 24/7



Επιπλέον των παραπάνω, για τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρονται:



-Κατάθεση επιταγών στο «Ταμείο από απόσταση»

-Άμεση καταμέτρηση και κατάθεση χαρτονομισμάτων

-Άμεση καταμέτρηση και κατάθεση κερμάτων"



Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει πως έλαβε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το νέο τύπου κατάστημα e-branch, «Highly Commended: Piraeus Bank – Remote cashier» στην κατηγορία « Best Use of IT in Retail Banking», στην τελετή απονομής των Banking Technology Awards που διεξήχθησαν στο Λονδίνο.