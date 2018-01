Θετικές αποδόσεις για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust το 2017

Ξεχώρισαν και το 2017 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Αξίζει να τονισθεί ότι κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ALPHA TRUST δεν κατέγραψε αρνητική απόδοση το 2017.

Κορυφαίο από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με απόδοση 40,61% το 2017 (μέσος όρος κατηγορίας 26,80%). Σημειώνουμε, ότι από τη χρονιά του PSI (2012) η απόδοση ανήλθε σε 417,11% (μέση ετήσια απόδοση 31,50%) από τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Πρώτο στα Διεθνή Μετοχικά το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ με απόδοση 9,77% και παρέμεινε πρώτο στην τριετία και πενταετία, με απόδοση της τάξης του 25,79% και 45,55%, αντίστοιχα. Στα Μετοχικά Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ σημείωσε απόδοση 8,68% το 2017, με το μέσο όρο της κατηγορίας να ανέρχεται σε 6,00%.

Πρώτο στα Μικτά Fund of Funds, από τα 31 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS – BALANCED σημειώνοντας απόδοση 8,33%. Το Α/Κ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS σημείωσε απόδοση 5,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας να διαμορφώνεται στο 1,86%.

Σημαντικές επιδόσεις την περασμένη χρονιά σημείωσαν και τα Μικτά Α/Κ της εταιρείας. Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ πέτυχε απόδοση 26,76%, το Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ 25,24%, το Α/Κ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ 23,68%, και το ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class 12,07%, ξεπερνώντας την απόδοση των δεικτών αναφοράς τους.

Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία του Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND σημειώνοντας απόδοση 2,57%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του (Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή) να καταγράφει αρνητική απόδοση -0,34%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση 3,81% του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας από τα 7 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND – SHORT TERM με απόδοση 0,53%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND και ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ πέτυχαν και αυτά σημαντική απόδοση της τάξης του 22,22% και 17,35% αντίστοιχα.