Στο δυναμικό της Resolute Asset Management ο Χ. Στράτος

Ο εξειδικευμένος ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και μη εξυπηρετούμενων δανείων Resolute Asset Management Group είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του David McDiarmid ως Συνέταιρο και των Mark Layther και Χριστόφορου Στράτου στην ανώτερη διευθυντική της ομάδα.

Ο κ. McDiarmid, ο οποίος γίνεται ο έκτος Συνέταιρος της Resolute, κατέχει 25 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και στο παρελθόν εργάστηκε σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Credit Suisse και της Deutsche Bank.

Κατείχε, μέχρι πρόσφατα, τη θέση του Head of Credit of the Non-Core Division της Deutsche Bank. Θα έχει ως βάση του το γραφείο της Resolute στο Λονδίνο και θα επικεντρωθεί στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία.

Έχοντας διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπως την IBRC (πρώην Anglo Irish Bank) και την Colony Capital, ο κ. Layther κατέχει εμπειρία 25 χρόνων στην ανάκτηση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εντάσσεται στην ομάδα της Resolute για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Τέλος, ο κ. Στράτος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εντάσσεται στην ομάδα της Resolute για να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική και βαλκανική αγορά, μέσω της 30χρονης εμπειρίας του στη διαχείριση δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και τη στρατηγική συμβουλευτική.

Ο κ. Bill Hancock, συν-ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Resolute, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις δυνατότητες της ομάδας μας και πιστεύουμε ότι με την προσθήκη αυτών των εξαιρετικά σημαντικών στελεχών, είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την επέκταση μας και την προσφορά υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών. Τα άτομα που εντάσσονται στην ομάδα μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς των ακινήτων, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω και τους τρεις στη Resolute».