Πάνω από 10 κοινωφελείς επιχειρήσεις στήριξε το 2017 ο όμιλος Mellon

O Όμιλος Εταιρειών Mellon, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) “Acting for A Cause”, στήριξε το έργο και τις δράσεις περισσότερων από δέκα μη κυβερνητικών οργανώσεων καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών τους εξόδων, καθώς και των αναγκών τους για υλικοτεχνικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης.

Το πρόγραμμα του ομίλου “Acting for A Cause” εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό, τις Τοπικές Κοινωνίες, το Περιβάλλον, καθώς και στον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό. Συγκεκριμένα, το 2017, οι ελληνικές εταιρείες του ομίλου στήριξαν ενεργά περισσότερες από δέκα μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων:

• Κιβωτός του Κόσμου

• ActionAid

• Γιατροί Χωρίς Σύνορα

• Παιδικά Χωριά SOS

• Xαμόγελο του Παιδιού

• Ομάδα Αιγαίου

• Act4Greece

• ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά)

• Διαδικτυακή πλατφόρμα εικονικών ξεναγήσεων YouGoCulture (E-Learning Πανεπιστημίου Αθηνών)

• Coeurs pour Tous (Καρδιές για Όλους)

Στοχεύοντας στην έμπρακτη εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Mellon Technologies, μητρική εταιρεία του ομίλου, έχει λάβει βεβαίωση για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών του προτύπου ISO 26000 για την ΕΚΕ. Παράλληλα, ο όμιλος είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ και έχει δηλώσει εγγράφως τη δέσμευση του στην τήρηση των δέκα αρχών του UN Global Compact, μία πρωτοβουλία για τη δέσμευση των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.

«Το 2017 καταφέραμε να συνεργαστούμε με τους περισσότερους φορείς και ΜΚΟ συγκριτικά με κάθε άλλη χρονιά, ενώ παράλληλα το πρόγραμμά μας “Acting For a Cause” διακρίθηκε στα βραβεία Business IT Excellence Awards στην κατηγορία Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.» σχολίασε ο Παναγιώτης Παπαχριστοφίλου, Head of Marketing στον Όμιλο Εταιρειών Mellon.