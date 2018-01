Νέος πρόεδρος της ευρωπαϊκής ΕΤΙP SNET ο Ν. Χατζηαργυρίου του ΔΕΔΔΗΕ

Ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP SNET- European Technology and Innovation Platform - Smart Networks for Energy Transition), εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους Διαχειριστές Διανομής (EDSO), όπως αποφάσισε το διοικητικό της συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 24 Ιανουαρίου.

Η ETIP SNET δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Διαχειριστών Μεταφοράς & Διανομής, Εταιριών Εξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιών, Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων, Ενώσεων Καταναλωτών, Ρυθμιστικών Αρχών, Εκπροσώπων Κρατών Μελών κ.α.), με στόχο να προωθήσει το όραμα για τα εξελιγμένα Ηλεκτρικά Δίκτυα του μέλλοντος. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στρατηγικής της ΕΕ για την Ενέργεια και την Τεχνολογία (SET Plan – Strategic Energy Technology).

Από την ίδρυσή της το 2016 έως σήμερα, η ETIP έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ΕΕ, για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Τα συστήματα αυτά, αποτελούν σήμερα τη βάση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά που θα οδηγήσουν την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας, στην ενεργοποίηση των καταναλωτών, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης, στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων και στην αλληλοσύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού με τα δίκτυα φυσικού αερίου, θερμότητας και μεταφορών. Το 2018, η ETIP SNET θα ολοκληρώσει και θα παρουσιάσει το Όραμά της για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα του 2050.

Ο κ. Χατζηαργυρίου, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε σχετικά:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής συλλογικής και συντονισμένης πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος και της ενεργειακής αγοράς και τη μετάβασή τους στη νέα εποχή. Η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης προοπτικής, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το ενεργειακό σύστημα έως το 2050, για το πώς αυτή η μετάβαση θα αλλάξει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ως προς την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους, αλλά κυρίως για το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη νέα εποχή, αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η ETIP SNET έχει αποδείξει πως με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και την ευρεία συμμετοχή όλων των σχετικών με την ενέργεια εμπλεκόμενων φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα».

Η διάρκεια της θητείας του κ. Χατζηαργυρίου ως Προέδρου της ETIP SNET είναι 18 μήνες και το έργο του θα πλαισιώνουν οι δύο αντιπρόεδροι, κ. Thierry Le Boucher, Αντιπρόεδρος της EASE (European Association for Storage of Energy) και κ. Guido Guida, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for electricity).