Energean: Η Stena Drilling ανέλαβε τις γεωτρήσεις στο Καρίς

H Energean Israel ανέθεσε στην Stena Drilling το συμβόλαιο για τη διενέργεια των γεωτρήσεων που προβλέπονται για την ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish στο Ισραήλ.



Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος της Energean, η Stena Drilling θα χρησιμοποιήσει το πλοιογεωτρύπανο Stena Forth (ή κάποιο ανάλογο πλοιογεωτρύπανο που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές) για να πραγματοποιήσει τρεις αναπτυξιακές γεωτρήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2019, με πρόβλεψη για πιθανές περαιτέρω εργασίες και με προϋπόθεση τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) από την Energean για την ανάπτυξη του Karish.

To πλοιογεωτρύπανο Stena Forth (DP Class 3) έχει την ικανότητα να επιχειρεί σε πολύ βαθιά νερά (ultra-deep water) και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, στον Κόλπο του Σουέζ, στην Μαλαισία στην Γροιλανδία και στον Κόλπο του Μεξικού. Το Stena Forth θα μετακινηθεί από τα Λας Πάλμας της Ισπανίας, στο οποίο βρίσκεται. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Karish προβλέπει τη διενέργεια τριών αναπτυξιακών γεωτρήσεων και παραγωγή με την χρήση Πλωτής Μονάδας Παραγωγής Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης (FPSO), η οποία θα βρίσκεται 90 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ισραήλ. Η πρώτη παραγωγή αερίου τοποθετείται στο 2021.

Η Stena Drilling έχει τα κεντρικά της γραφεία στο Αμπερντίν της Σκωτίας, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής γεωτρητικών υπηρεσιών στον κόσμο και αποτελεί θυγατρική της Stena AB με έδρα το Γκέτεμποργκ στη Σουηδία

Ο όμιλος της Energean θεωρεί την υπογραφή του συμβολαίου με την Stena Drilling ως ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του Karish. Οι τεχνικές δυνατότητες, η εμπειρία και το ιστορικό της Stena Drilling στον τομέα της ασφάλειας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, με δεδομένη και τη δέσμευση της Energean να επιτυγχάνει τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα της Υγείας, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος και την δέσμευσή της να επιχειρεί σύμφωνα με ή και να υπερβαίνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια στις Θαλάσσιες Επιχειρήσεις στον τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.