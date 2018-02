Τριπλή διάκριση για τα καταστήματα «Γερμανός»

Τρία βραβεία “Silver” απέσπασε η ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα φετινά Retail Interiors Awards, που αναδεικνύουν τα κορυφαία έργα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων στον κλάδο της λιανικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ανανεωμένο, πρότυπο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο The MALL Athens, έλαβε τριπλή διάκριση στις κατηγορίες «Design & Technology», «Visual Merchandising» και «Store Window».



Η νέα φιλοσοφία των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ εστιάζει στη λειτουργικότητα, την καινοτομία και τη διαδραστικότητα, με νέες προϊοντικές ζώνες και βιωματικές γωνιές, που βάζουν τους επισκέπτες στην καρδιά της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό της νέας προσέγγισης του καταστήματος είναι και η ανοικτή είσοδος χωρίς βιτρίνες, αλλά και η στρατηγική τοποθέτηση πλαισίων σήμανσης που κατευθύνουν τον πελάτη στα σημεία ενδιαφέροντος.



«Με το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο The Mall Athens, βάζουμε στο επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη και τις προηγμένες τεχνολογίες. Οι επισκέπτες μας μπορούν να βρουν και να δοκιμάσουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων αλλά και να γνωρίσουν όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας με τρόπο εύκολο, διαδραστικό και με κορυφαία εξυπηρέτηση. Η τριπλή διάκριση που απέσπασε το κατάστημα, καθώς και η πολύ θετική ανταπόκριση των επισκεπτών μας επιβεβαιώνουν, ότι η νέα φιλοσοφία των καταστημάτων βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τη λειτουργία του δικτύου. Μέσα στη χρονιά, θα ακολουθήσουν και άλλα ανανεωμένα πρότυπα κεντρικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ», δήλωσε ο κ. Πέτρος Παπαγγέλης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Ομίλου ΟΤΕ.



Τα βραβεία Retail Interiors Awards διοργανώθηκαν από τα περιοδικά self σέρβις και Μarketing Week της Βoussias Communications, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου (ΣΕΛΠΕ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ).