«Πράσινο φως» στην εξαγορά της Diapo από τη Foodlink Cyprus

Η εταιρία Foodlink Cyprus ltd είχε προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της Κυπριακής DIAPO LTD στις 28 Νοεμβρίου, με την κυπριακή Επιτροπή Ανταγωνισμού να δίνει το τελικό ok στο deal.