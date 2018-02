Grecotel: Κέρδισε 6 βραβεία στο Greek Hospitality Awards 2018

Η Grecotel απέσπασε 6 νέα σημαντικά βραβεία στη διοργάνωση Greek Hospitality Awards 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Για μία ακόμη χρονιά, η Grecotel λαμβάνει πληθώρα βραβείων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, προσθέτοντάς τα στη φαρέτρα των πολυάριθμων βραβεύσεων και διακρίσεών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποσπώντας μία από τις κορυφαίες διακρίσεις του θεσμού ως Top Greek Hotel 2018 στην κατηγορία Best Greek Beach Resort με το RIVIERA OLYMPIA & AQUA PARK, η Grecotel εξακολουθεί να βρίσκεται ανελλιπώς στην κορυφή των καλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων στο χώρο των επιχειρήσεων και του τουρισμού στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο σύνολό τους τα έξι βραβεία που έλαβε η Grecotel στα Greek Hospitality Awards 2018 είναι:

• Riviera Olympia & Aqua Park | Χρυσό Βραβείο Best Greek Beach Resort

• White Palace, Lux Me | Χρυσό Βραβείο Best Greek Innovation Hotel

• Grecotel | Χρυσό Βραβείο Best Greek Hotel Breakfast

• Grecotel | Χρυσό Βραβείο Best Greek Sustainable Hotel

• Grecotel | Χρυσό Βραβείο Best Greek Hotel Brand

• Grecotel | Αργυρό Βραβείο Best Greek Hotel Tailor Made Guest Experience



Εκ μέρους της Grecotel – Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη, τα βραβεία παρέλαβαν οι κ.κ. Γιάννης Τσίχλης, Κώστας Πλέτσας, Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, Κώστας Δασκαλαντωνάκης, Ιωάννα Ιγνατίδου και Σοφία Γρηγοράτου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.