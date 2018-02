Νέος πρόεδρος και CEO στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ο Ιάσων Ρουσόπουλος

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέλεξε την κα. Ελένη Ζαρίκου ως μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Νεκτάριου Παπαγιαννακόπουλου, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να επιδιώξει διαφορετική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον απερχόμενο κ. Παπαγιαννακόπουλο.

Νέος Αντιπρόεδρος, με εκτελεστικά καθήκοντα, εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Μάργαρης.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος,

2. Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Ελένη Ζαρίκου, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Οπως δήλωσε ο νέος Πρόεδρος κ. Ρουσόπουλος, "Κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ωφελήθηκε πολύ από την τεχνογνωσία του Νεκτάριου με την επιτυχή δημιουργία γραφείου σχέσεων με επενδυτές. Στόχος της Εταιρείας παραμένει η βελτιστοποίηση της ροής πληροφόρησης μεταξύ Μητρικής, Συγγενούς και Μετόχων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Νεκτάριο με αφορμή τη νέα επαγγελματική επιλογή του". Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Μάργαρης και Ρουσόπουλος έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε αμοιβή σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με εκτελεστικά καθήκοντα.

Bιογραφικό:

Ελένη Ζαρίκου

Η κ. Ζαρίκου είναι οικονομολόγος, οικονομική σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2017.

Έχει εργασιακή εμπειρία 12 ετών στο χώρο της ελεγκτικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, κατέχοντας θέσεις ελεγκτή και Finance Manager σε πολυεθνικές εταιρείες. Τα προηγούμενα 3 έτη είχε διετελέσει οικονομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ελεγκτών και Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών. Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Γερμανικών και Ισπανικών.

Επιπλέον η ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

1. Την τοποθέτηση της κας Σαμπρίνα Τβισς, οικονομολόγου, ως νέας Υπεύθυνης Σχέσεων με Επενδυτές (IRO) και προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρχομένης από 5/3/2018.

2. Την τοποθέτηση του κ. Φραντζή Σιγάλα, δικηγόρου, ως Νομικού Συμβούλου.

3. Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας διατηρεί ο κ. Νικόλαος Σταματιάδης με σύμβαση για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να διενεργηθούν οι έλεγχοι για το σύνολο του οικονομικού έτους 2017, ήτοι έως 30/4/2018.

Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Bιογραφικά:

Σαμπρίνα Τβισς

Η κα Σαμπρίνα Τβισς έχει πάνω από 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, κυρίως στον τομέα χρηματοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Από το 2006 ήταν Προϊσταμένη διαφόρων xρηματοοικονομικών τμημάτων, όπως Επιχειρησιακός και Στρατηγικός Σχεδιασμός, Capex Planning, Controlling και Reporting, Controlling Special Projects. Συμμετείχε ως μέλος της ομάδας που οργάνωσε το γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων (IR) στον ΟΤΕ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Λειτουργία των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά ("Summa cum laude"). Ασχολείται ενεργά με την ποδηλασία και το δίαθλο, έχοντας κερδίσει ελληνικά πρωταθλήματα και αγωνιστεί με την εθνική ομάδα ποδηλασίας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΜΤΒ. Έχει συμμετάσχει σε Προκριματικά και Τελικά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ποδηλασίας Ερασιτεχνών (UCI Grand Fondo World Amateur Champion-ship qualifier series και UCI Grand Fondo Final World Championships). Στο UCI Rhodes Granfondo Tour το 2017 κατέκτησε την πρώτη θέση της Γενικής Κατάταξης γυναικών. Η Σαμπρίνα είναι ολλανδικής καταγωγής, κάτοχος ελληνικής και ολλανδικής υπηκοότητας και ως εκ τούτου δίγλωσση. Κατέχει άπταιστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Φραντζής Α. Σιγάλας

Δικηγόρος από το 2003 με πλούσια πείρα σε Εμπορικό Δίκαιο και Δημόσιους Διαγωνισμούς, Διοικητικό Δίκαιο, και Εκπαιδευτικό Δίκαιο. 2 Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, ευρωπαϊκού δικαίου με ειδίκευση σε θέματα εταιρειών, εμπορικού δικαίου με πρακτική εμπειρία σε συστήματα διανομής και αντιπροσωπειών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο κ. Σιγάλας έχει συμβάλλει στο υπό έκδοση βιβλίο «Rival Securities in Europe and Beyond», καθώς και στην έκδοση του βιβλίου «Governance as Security. Individual, Market, and Techniques of Power in the European Union», Nicholas Scandamis, Kosmas Boskovits, Ant. N. Sakkoulas- Bruylant, Athens, 2006. Απόφοιτος από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα των Διεθνών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πρόγραμμα Σπουδών του ALBA University, το τμήμα Business for Lawyers. Κατέχει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Cambridge, Certificat Pratique de Langue Française (1er Degré- Université de Paris- Sorbonne).