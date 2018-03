Συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ στο 3ο παγκόσμιο διαδικτυακό σεμινάριο LION-ESS

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου το Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου του ΥΓΕΙΑ θα συμμετάσχει στο 3ο Παγκόσμιο Διαδικτυακό Σεμινάριο LION – ESS (Live International Otolaryngology Network - Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιλεγμένα χειρουργεία που θα πραγματοποιηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, θα μεταδοθούν live μέσω της διαδικτυακής μετεκπαιδευτικής πλατφόρμας www.lion-web.org.

Στο LION-ESS συμμετέχουν φέτος 6 Διεθνή Κέντρα Αναφοράς από 6 χώρες: Ελβετία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα με 8 κορυφαίους χειρουργούς:

• Daniel Simmen - Hislanden Clinic, Zurich (Ελβετία)

• Jim Palmer - University of Pennsylvania, Philadelphia (ΗΠΑ)

• Riccardo Carrau και Daniel Prevedello - Wexner Medical Center Ohio State University (ΗΠΑ)

• Manuel Bernal – Spekelsen Hospital Quiron University, Valencia (Ισπανία)

• Paolo Castelnuovo - University of Insubria, Varese (Ιταλία),

• Anshul Sama - The Spire Hospital, Nottingham (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Χρίστος Γεωργάλας - ΥΓΕΙΑ, Αθήνα (Ελλάδα)



Θα υπάρχει εναλλαγή των κέντρων, ενώ η online πρόσβαση θα είναι δωρεάν και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης (ερωτήσεις και απαντήσεις) μέσω των συντονιστών Ashok Rokade και Zara Patel, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ουτρέχτη.

Όπως δήλωσε ο κ. Χρίστος Γεωργάλας, Διευθυντής Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου του ΥΓΕΙΑ: «η συμμετοχή μάς στην LION-ESS επιβεβαιώνει ότι και μετά τη «μεταφορά» του από την Ολλανδία στην Ελλάδα, το Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου, παραμένει ένα από τα βασικά διεθνή κέντρα αναφοράς, όχι μόνο κλινικά, αλλά και εκπαιδευτικά – ακαδημαϊκά, με διεθνείς συνεργασίες και επισκέπτες / fellows».



Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο event παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.