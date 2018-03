Νέες υπηρεσίες για τους πελάτες της ΗΡ

Η HP Inc. παρουσίασε μία νέα σειρά υπηρεσιών, το Device as Service (DaaS) για πελάτες και συνεργάτες, που περιλαμβάνει νέες δυνατότητες analytics, διαθέσιμες ως υπηρεσία που υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών των πελατών και βελτιωμένες επιλογές για την απλοποίηση της IT υποστήριξης από την HP.

«Η συνεχής επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας αντανακλά την βαθιά δέσμευση της HP να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού μας», αναφέρει ο Guy Collet, Heads of Personal Systems Services, EMEA, HP Inc. «Αυτές οι διευρυμένες υπηρεσίες παρέχουν έξυπνες και απλοποιημένες λύσεις για το σύγχρονο εργατικό δυναμικό και ξεκλειδώνουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη τόσο για τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, αλλά και την εταιρεία μας.»

Η ανάπτυξη του HP DaaS έρχεται σε μια στιγμή που τα εταιρικά τμήματα πληροφορικής αναζητούν νέους αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους τρόπους διαχείρισης συσκευών τόσο της HP όσο και άλλων κατασκευαστών. Η HP έχει σημειώσει έντονη ανάπτυξη στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, με το HP DaaS να είναι πλέον διαθέσιμο από σχεδόν 100 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Analytics, insight, και unified endpoint management

Σύμφωνα με την IDC, 63% των ΙΤ managers αναφέρουν ότι οι πόροι τους εξαντλούνται στη διαχείριση συσκευών και ότι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν και σε άλλα Project πληροφορικής, όπως το mobility, οι επιχειρηματικές εφαρμογές και οι πρωτοβουλίες που αφορούν στην ασφάλεια. Για να βοηθήσει στην απελευθέρωση των πόρων, η HP επεκτείνει την ανάλυση λογισμικού σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης των συσκευών. Αυτή η υπηρεσία της HP επιτρέπει στους πελάτες να αναλύουν την απόδοση του λογισμικού, να ανιχνεύουν εκ των προτέρων πιθανά προβλήματα και να εφαρμόζουν προληπτικά διορθωτικές ενέργειες.

Οι δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων του HP DaaS είναι διαθέσιμες σε συσκευές Windows, Android, iOS, και macOS – δημιουργώντας μια λύση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της πληροφορικής και να βελτιώσει την εμπειρία των εργαζομένων.

Προσαρμοσμένες λύσεις και μέγιστη ευελιξία

Τα συμβόλαια για το HP DaaS μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες των πελατών, προσθέτοντας εύκολα συγκεκριμένες υπηρεσίες στον κύκλο ζωής των συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HP Device as a Service, επισκεφθείτε το www.hp.com/go/DaaS