Διακρίσεις για τη Louis Hotels στα Greek Hospitality Awards

Με τρία βραβεία -ένα χρυσό, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο- ολοκλήρωσε την παρουσία της στα Greek Hospitality Awards 2018 η Louis Hotels, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Amada Colossos Resort, απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία Best Greek New Resort, μετά την πλήρη ανακατασκευή που έγινε στην ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, η Louis Hotels απέσπασε ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Βest Greek Hotel Restaurant για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Meze by Elliniko στο Louis Zante Beach, ενώ ακόμη μια μονάδα της εταιρείας διακρίθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στα πλαίσια πολιτικής της Louis Hotels για προώθηση της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων παρόμοια εστιατόρια λειτουργούν είδη και σε αλλά ξενοδοχεία της αλυσίδας Συγκεκριμένα, το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Family Resort κατέληξε στο Family Life Kerkyra Golf.

H τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, στο Divani Apollon Palace & Thalasso. Ο θεσμός των Greek Hospitality Awards, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και εδώ και χρόνια επιβραβεύει την αριστεία στο χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων. Ο θεσμός διοργανώνεται τα τέσσερα τελευταία χρόνια από την εταιρεία «ETHOS AWARDS» και το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ».

«Το 2018 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά για τη Louis Hotels, αφού αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά μεγάλη μας βράβευση μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες. Το κύρος και η αίγλη των Greek Hospitality Awards προσθέτουν ξεχωριστή λάμψη στα τρία βραβεία που αποσπάσαμε. Αυτό μας γεμίζει με χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και ακόμη περισσότερες ευθύνες για να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις που έχουν δημιουργήσει οι κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουμε», τόνισε ο Ιάσων Περδίος, Chief Executive Officer της Louis Hotels.

Από την πλευρά της Colossos SA, στην οποία ανήκει το Amada Colossos Resort, το βραβείο παρέλαβε ο κ. Άρης Σουλούνιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Colossos SA. «Η διάκριση, αποτελεί αναγνώριση του τιτάνιου αγώνα που έγινε για να υλοποιηθεί το όραμα για την ανακατασκευή του Αmada Colossos Resort. Ατελείωτες ώρες δουλειάς και μεγάλος αγώνας για να έρθει η πολυπόθητη αλλαγή. Τώρα πλέον, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».