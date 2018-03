Με χορηγία Vodafone θα εργαστούν 15 νέοι στη ΜΚΟ της επιλογής τους

Για 8η συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Το Πρόγραμμα, φέτος, μεγάλωσε αυξάνοντας τις θέσεις απασχόλησης σε 15 από 10, για τις οποίες το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει μισθό και εργοδοτικές εισφορές.

Μετά από εκατοντάδες αιτήσεις συμμετοχών, το Ίδρυμα Vodafone μέσω του Προγράμματος World of Difference καλωσορίζει 15 νέους ανθρώπους που ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, τέλος, στην υγεία και την υπογεννητικότητα.

Με σημείο αφετηρίας το διήμερο workshop που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι 15 νικητές έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται , στον Οργανισμό της επιλογής τους, αφού έλαβαν τα κατάλληλα εφόδια για να είναι αποτελεσματικοί στο έργο που αναλαμβάνουν, με την πολύτιμη συμβολή του HIGGS, Higher Incubator Giving Growth and Sustainability.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Ως Ίδρυμα Vodafone, εστιάζουμε τις δράσεις μας στην ενίσχυση της πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Κάθε χρόνο, μέσα από το Πρόγραμμα World of Difference, μπορούμε και υποστηρίζουμε δράσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, με τους νικητές να φέρνουν την αλλαγή σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλουν με το έργο τους στη βιωσιμότητα των ίδιων των οργανισμών. Καλωσορίζουμε τους 15 νέους του 8ου Κύκλου του Προγράμματος World of Difference, οι οποίοι θα προσφέρουν με τις ιδέες, τις γνώσεις και το όραμά τους στο κοινό καλό».

Οι 15 νέοι που “ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά” τους επόμενους 6 μήνες είναι:

Η Adekunmbi Aderemi θα αναλάβει την εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών μεταναστών και προσφύγων ως εκπαιδευτικός στον Οργανισμό Melissa Network. Κύριο μέλημα της δράσης της είναι τα παιδιά αυτά να έχουν σωστά πρότυπα, ομαλή κοινωνική ένταξη και ένα καλύτερο μέλλον.

Η Γεωργία Βλάχου ως Supervisor της ομάδας χρηματοδότησης στη HOPEgenesis θα επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει ιδιωτικές επιχειρήσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα και το ευρύ κοινό για το δικαίωμα κάθε γυναίκας, τη μητρότητα και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές ή απομονωμένα νησιά στην Ελλάδα.

Η Έφη Δασκαλοπούλου, ως Υπεύθυνης Προϊόντος και ο Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη ατόμων με κινητική αναπηρία, με τη χρήση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών για το κοινό καλό. Η Έφη Δασκαλοπούλου θα αναπτύξει μια δωρεάν εφαρμογή μέσα από την οποία μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα θα αποκτήσει πρόσβαση σε καθημερινές έννοιες, όπως η μετακίνηση, τα ταξίδια, η ψυχαγωγία.

Η Πηνελόπη Καλλιοντζή ως Project Manager στη Humane Social Enterprise έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση των νέων προϊόντων για την ενδυνάμωση της ανάσας των ασθενών με κυστική ίνωση. Μέσα από τη σειρά προϊόντων “Breath Unlimited” επιδιώκεται η πρόκληση θετικών συναισθημάτων για οποιαδήποτε πάθηση με άμεση κοινωνική αντίδραση.

Ο Χρήστος Μακρυνιώτης επέλεξε να συνδεθεί με τον οργανισμό Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων από τη θέση του Πολιτικού Επιστήμονα – Εμψυχωτή στις δομές της Αθήνας. Βασικός στόχος του έργου που θα αναλάβει είναι η ευρεία κοινωνική αποδοχή για ομαλή και λειτουργική επανένταξη των αποφυλακισμένων ατόμων.

Ο Γιάννης Μπρούζος, συνιδρυτής της Challedu-ΑΜΚΕ, φιλοδοξεί να ρίξει τους τοίχους της γνώσης ώστε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδας να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στην επιστήμη, μέσα από τη δημιουργία νέων προγραμμάτων εκπαιδευτικού παιχνιδιού γύρω από τη Χημεία, την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία, την Αλγοριθμική σκέψη και την τεχνολογία υπολογιστών.

Ο Φίλιππος Παγάνης ως Υπεύθυνος Υποστήριξης Τρανς Νέων στην οργάνωση Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας θα παρέχει υποστήριξη και βασικές πληροφορίες για απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου, με σεβασμό απέναντι στις ανάγκες όλων.

Μέσω της Οργάνωσης «Νοσηλεία», η Βάλια Πατατανέ φροντίζει καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την ενδυνάμωση των μελών της ομάδας στήριξης μοναχικού ασθενή, με σεβασμό στον άνθρωπο, αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, ομαδικότητα και ακεραιότητα.

Η Ελένη Προβοπούλου, ως υπεύθυνη ανάπτυξης δικτύου εθελοντών & Κοινωνικών Δράσεων στην Ethelon ΑμΚΕ στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκει τη σωστή ενημέρωση μικρών και μεγάλων, προκειμένου να γνωρίσουν την έννοια του εθελοντισμού και να την κάνουν πράξη. Η ίδια οραματίζεται μια συνεργασία αλληλεγγύης μεταξύ ατόμων – κοινωνίας.

Ο Ντέηβιντ Σαλτιέλ, Συντονιστής Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον οργανισμό Athens Makerspace, εστιάζει στις τεχνολογίες ψηφιακής κατασκευής και εκπαιδευτικών εργαστηρίων και αποσκοπεί στην κοινωνική ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων με κεντρικό άξονα την κουλτούρα “maker movement” - «δημιουργώ με τα χέρια μου».

Ο Παύλος Σύμεντης, ως Οικονομικός Διαχειριστής στη Unique Minds, θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου. Μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, έχει ως στόχο να μειώσει το ποσοστό των μαθητών που δεν είναι βέβαιοι για την επιλογή των σπουδών τους, με σκοπό το επιθυμητό ακαδημαϊκό μέλλον κάθε μαθητή.

Ο Θοδωρής Τσάτσος θα εργαστεί ως Συντονιστής Έργου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διαβάζω για τους άλλους», για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη λογοτεχνία για όλους. Μέσω του προγράμματος World of Difference, θα αναλάβει τη δημιουργία του πρώτου στούντιο ηχογράφησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ακουστικών βιβλίων για τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο σε έντυπη μορφή, λόγω αναπηρίας.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες, Ο Σωτήρ, θα “φιλοξενήσει” το όνειρο του Στράτου Τσιρώνη να εκπαιδεύσει άτομα με αναπηρία στη χρήση Η/Υ για να ανοίξουν “νέες πόρτες” στη ζωή τους, μέσα από τα οφέλη της τεχνολογίας για όλους τους ανθρώπους..

Η Έρρικα Χριστοδούλου και το B.I.C. Of Crete, Agricultural Business & Innovation Center of Crete (Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης) θα σχεδιάσουν μια ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα για την αγροτική παραγωγική διαδικασία και δραστηριότητα στο Νομό Λασιθίου. Με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας, καθώς και δομών Internet of Things, η Έρρικα Χριστοδούλου φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα και σύγχρονη εικόνα στον κλάδο της γεωργίας, εκείνης της “έξυπνης γεωργίας”.

Η Βούλα Χρυσανθακοπούλου και ο Οργανισμός The Tipping Point, μέσω των νέων τεχνολογιών, επιδιώκουν τη διεύρυνση της “σύνδεσης” μαθητών με ανθρώπους – πρότυπα από όλον τον κόσμο, λειτουργώντας ως μοχλός προσωπικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης για κάθε μαθητή, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και εάν βρίσκεται.