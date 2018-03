Πρόγραμμα φροντίδας στοματικής υγιεινής από τη MetLife

Η MetLife, υλοποιώντας τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας στοματικής υγιεινής στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το νέο MetLife Dental Plus είναι ένα πρόγραμμα κάλυψης οδοντιατρικών εξόδων, που εξασφαλίζει υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας, πρόσβαση σε οδοντιατρικά κέντρα, πλήθος δωρεάν υπηρεσιών και διαγνωστικών ελέγχων, καθώς και κάλυψη ως και του 80% των εξόδων για οδοντιατρικές πράξεις.

Ειδικότερα, για ενήλικες και παιδιά ως 12 ετών, το πρόγραμμα παρέχει εντελώς δωρεάν έναν διαγνωστικό και έναν ορθοδοντικό έλεγχο, έναν καθαρισμό δοντιών και ένα απλό σφράγισμα, ενώ συμπεριλαμβάνει και μια δωρεάν επίσκεψη σε οδοντίατρο του δικτύου, για την προσωρινή ανακούφιση μιας έκτακτης επώδυνης κατάστασης.

Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, παρέχει δωρεάν έναν διαγνωστικό και έναν ορθοδοντικό έλεγχο, καθώς και μια φθορίωση και απομάκρυνση πλακών. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει μεγάλα όρια κάλυψης ανά γνάθο, τα οποία αυξάνονται σταδιακά φθάνοντας μέχρι και τα 2.500 ευρώ, σε βάθος πενταετίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο ασφάλιστρο.



«Το Dental Plus είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ιδιωτική και δημόσια κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση οδηγεί συχνά στην παραμέληση της στοματικής υγείας, το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν συστηματική πρόληψη, ενώ για την όποια έκτακτη ή επιβεβλημένη θεραπεία, η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προσιτό κόστος, σε σχέση με τις παροχές και καλύψεις, το Dental Plus αποτελεί μια αξιόπιστη, ολοκληρωμένη λύση για την προστασία της στοματικής υγείας, για όλη την οικογένεια.» δήλωσε σχετικά ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της MetLife.



Οι οδοντιατρικές εργασίες που παρέχονται μέσω του Dental Plus εκτελούνται σε αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο, μέχρι και την ηλικία των 70 ετών, παρέχει προνομιακά ασφάλιστρα για παιδιά, ευελιξία στη χρήση του και κέντρο εξυπηρέτησης που λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά σε άλλο πρόγραμμα υγείας της εταιρείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.