Nova: Ανανέωσε τη συνεργασία με την 20th Century Fox

Η Nova προχώρησε στην ανανέωση της συμφωνίας με την 20th Century Fox Television Distribution, η οποία αποτελεί συνεργάτη της τα τελευταία 24 χρόνια. Η ανανέωση της συμφωνίας σηματοδοτεί τη συνέχεια εξασφάλισης όλων των νέων ταινιών παραγωγής του studio για Ελλάδα και Κύπρο.

Για τα επόμενα χρόνια όλες οι πρεμιέρες, που κάθε χρόνο ξεχωρίζουν στο διεθνές Box Office και πρωταγωνιστούν στα μεγάλα βραβεία, θα προβάλλονται αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema, ενώ θα είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go.

Μέσω της αποκλειστικής συμφωνίας με την 20th Century Fox Television Distribution, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρώτοι τις πρεμιέρες οι οποίες σάρωσαν στα φετινά βραβεία, όπως: η ταινία «The Shape of Water», του πολυβραβευμένου Guillermo del Toro, το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» με τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Frances McDormand και Sam Rockwell,το φαντασμαγορικό μιούζικαλ , «The Greatest Showman» με τους Hugh Jackman και Michelle Williams και την αξιαγάπητη ταινία κινουμένων σχεδίων «Ferdinand».

Επιπλέον, για το 2018 όλοι οι μεγάλοι τίτλοι της 20th Century Fox και της Fox Searchlight Pictures έχουν ήδη αρχίσει να προγραμματίζονται ή θα προβληθούν προσεχώς στα κανάλια Novacinema και στην υπηρεσία Nova On Demand: το δράμα μυστηρίου «Murder on the Orient Express» με τον Kenneth Branagh, η κωμική κατασκοπική περιπέτεια «Kingsman : The Golden Circle» με τον βραβευμένο με Όσκαρ Colin Firth στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η υποψήφια στα φετινά Βρετανικά βραβεία BAFTA «War for the Planet of the Apes» με τον Woody Harrelson, το «Alien: Covenant» του Ridley Scott με τον Michael Fassbender, το βιογραφικό αθλητικό δράμα/κωμωδία «Battle of the Sexes» με την βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone και τον Steve Carell, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Snatched» με την Goldie Hawn και την Amy Schumer, το ρομαντικό δράμα «My Cousin Rachel», το «The Mountain Between Us» με την Kate Winslet και την Idris Elba, τις πολλά υποσχόμενες ταινίες κινουμένων σχεδίων «Captain Underpants : The First Epic Movie», «Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul» και «The Boss Baby», την περιπέτεια δράσης «Assassin’s Creed», το βραβευμένο με Όσκαρ «Hidden Figures» και το «Logan» με τον Hugh Jackman.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία η Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director της Forthnet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την ανανέωση της συνεργασίας με τον πολυετή και στενό συνεργάτη μας, την 20th Century Fox Television Distribution, η οποία διαθέτει μία πλούσια λίστα επιτυχημένων και διακεκριμένων ταινιών! Η επέκταση της συνεργασίας μας αποδεικνύει τη δέσμευση μας στους πελάτες μας για την παροχή εξαιρετικού τηλεοπτικού περιεχομένου, ως μέρος της ήδη μεγάλης σειράς βραβευμένων ταινιών και σειρών την οποία προσφέρουμε».

Η νέα συμφωνία με την 20th Century Fox Television Distribution συμπεριλαμβάνει δικαιώματα για την διανομή περιεχομένου σε laptop, tablet και smart phones, μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών Nova Go και Nova On Demand οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.