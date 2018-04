Διάκριση για την British American Tobacco Hellas στα Best Workplaces 2018

Σημαντική διάκριση απέσπασε η British American Tobacco στο πλαίσιο των «Best Workplaces 2018» κατακτώντας τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η διάκριση αυτή έρχεται ως ακόμα μία έμπρακτη αναγνώριση της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς αποτελεί τη δωδέκατη διάκριση που αποσπά τα τελευταία επτά χρόνια για τις πολιτικές που εφαρμόζει στον τομέα αυτό, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Η British American Tobacco βραβεύεται για τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει προσφέροντας στους ανθρώπους της εξαιρετικές επαγγελματικές ευκαιρίες όσον αφορά στις προοπτικές σταδιοδρομίας και την προσωπική ανάπτυξή τους διαθέτοντας παράλληλα διάφορα προγράμματα επιβράβευσης και πρόσθετων παροχών σε πολλούς τομείς για όλους τους εργαζόμενους.

Η διάκριση δίνεται στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces που πραγματοποιείται από το Great Place to Work® Institute Hellas. Το Great Place to Work είναι η μεγαλύτερη έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία διεξάγεται σε περισσότερες από 50 χώρες για πάνω από 30 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα για 16η συνεχή χρονιά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas, Juan José Marco, σχολιάζοντας τη διάκριση, δήλωσε: «Η βράβευση της British American Tobacco Hellas σε αυτήν την εξαιρετική θέση αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη, καθώς οφείλουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο και τις προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει, συνεχίζοντας να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίσσονται διαρκώς σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και να συμβάλουν στην πορεία της εταιρείας μας. Αυτό το βραβείο μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε τις πρακτικές μας λειτουργώντας σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία».