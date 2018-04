Στους καλύτερους εργοδότες της Ελλάδας η Coca-Cola Τρία Έψιλον

H Coca-Cola Τρία Έψιλον διακρίθηκε ως ένας από τους 10 κορυφαίους εργοδότες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, κατακτώντας την 7η θέση στην έρευνα Best Workplaces 2018, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αξιολόγηση εργασιακού περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Έγινε έτσι, η μόνη εταιρεία του κλάδου τροφίμων και ποτών που βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δεκάδα των δύο σημαντικότερων ερευνών για το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας. Πρόκειται για την έρευνα Best Workplaces του Great Place to Work με την ακαδημαϊκή συμβολή του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece και για την έρευνα για τη Γενιά Υ του kariera.gr, σε συνεργασία με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δύο αυτές διακρίσεις, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς στην έρευνα Best Workplaces το αποτέλεσμα καθορίζει κατά 70% η ανώνυμη αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων, ενώ στην έρευνα για τη Γενιά Υ πρόκειται για αυθόρμητες απαντήσεις των νέων στην ερώτηση σε ποια εταιρεία θα επιθυμούσαν να εργαστούν.

«Μαζί με τους ανθρώπους μας κάνουμε περισσότερα», δηλώνει η Σοφία Κάντα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον και συμπληρώνει: «η φροντίδα για την εξέλιξη των ανθρώπων μας είναι στο επίκεντρο όσων κάνουμε καθημερινά και στην καρδιά των αξιών μας. Παρέχουμε την καθοδήγηση, τα προγράμματα και τα εργαλεία που χρειάζονται οι άνθρωποί μας για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν μαζί μας μια επιτυχημένη καριέρα. Υποστηρίζουμε τους νέους και ταλαντούχους της χώρας μας, δημιουργώντας ευκαιρίες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομίας τους μαζί μας και να αισιοδοξούν για το μέλλον τους».

Τα κριτήρια αξιολόγησης που ανέδειξαν την Coca-Cola Τρία Έψιλον ως έναν από τους κορυφαίους εργοδότες, αφορούν 5 βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος: την αξιοπιστία της Διοίκησης, τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία, την υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι και τη συντροφικότητα που αναπτύσσεται.

Εργασιακό περιβάλλον σιγουριάς και υπερηφάνειας

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει διαρκώς στη δημιουργία συνθηκών εργασιακής ευημερίας και εξέλιξης για τους ανθρώπους της, εντάσσοντας τις δράσεις της σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στόχος της είναι η δημιουργία και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, ενώ οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθώς συνεργάζονται ως ομάδα, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη στρατηγική αμοιβών και παροχών σε συνάρτηση με τη θέση, αλλά και με την απόδοση, προσφέροντας έτσι πακέτα αποδοχών πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Υλοποιεί πολυάριθμα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και δίνει ευκαιρίες σταδιοδρομίας στα 4 εργοστάσια παραγωγής της στην Ελλάδα, στη μεγαλύτερη ομάδα πωλήσεων του κλάδου, αλλά και μέσω της παρουσίας του Ομίλου Coca-Cola HBC σε 28 χώρες σε τρεις ηπείρους. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών κατέχει διευθυντικές θέσεις.

Διαθέτει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα ευεξίας και ενέργειας «Be Well», η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ημέρες οικογένειας, εθελοντισμό, αθλήματα, πλαίσιο αναγνώρισης και επιβράβευσης των επιτυχιών των εργαζομένων βάσει των αξιών της, τρόπους οργάνωσης της εργασίας εύκολα και αποτελεσματικά, μαθήματα yoga, αλλά και εορτασμούς ξεχωριστών στιγμών, όπως η Ημέρα της Μητέρας και του Πατέρα και η πρώτη ημέρα των παιδιών στο σχολείο.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει ένα δυναμικό και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής και υγείας, ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάρτες καυσίμων, επιδότηση βρεφονηπιακών σταθμών και επιβράβευση αριστούχων μαθητών, συνδυαστικά με άλλες διευκολύνσεις για ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής στην εργασιακή καθημερινότητα.

Τέλος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι από τις πιο δραστήριες και αναγνωρισμένες εταιρείες στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, με μεγάλης κλίμακας προγράμματα στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, όπως το πρόγραμμα Youth Empowered με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων 18-30 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντικά ως μέντορες τα στελέχη της εταιρείας, θέλοντας να βοηθήσουν τους νέους με τη γνώση και την εμπειρία τους να πετύχουν μία θετική αλλαγή στη ζωή τους.