Ικτίνος: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 79,65% της Latirus από την Dolphin CI Thirteen

Η Ικτίνος ανακοίνωσε ότι στις 30/3/2018 ολοκλήρωσε την εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού 79,656% που κατείχε η εταιρία Dolphin CI Thirteen Ltd, στην Κυπριακή εταιρία Latirus Ltd και έτσι κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας Latirus Ltd.

Το συνολικό τίμημα εξαγοράς, ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ, εκ των οποίων είχε καταβληθεί στις 18/1/2018 ποσό 1.400.000 ευρώ, το δε υπόλοιπο 12.600.000 ευρώ, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.

Η Latirus Ltd κατέχει το ποσοστό 97,60% της εταιρίας Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική ΑΕ, η οποία πρόκειται να αναπτύξει την σύνθετη τουριστική εγκατάσταση στην θέση Όρμος Φανερωμένης της Κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας, σε έκταση 2.800 στρεμμάτων περίπου, που θα περιλαμβάνει:

Ξενοδοχείο 5 αστέρων,

Κέντρο θαλασσοθεραπείας (spa), 100 ατόμων,

Συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων,

Γήπεδο Golf, 18 οπών

Μαρίνα 85 τουριστικών σκαφών,

Δύο οικιστικές περιοχές, (ΠΕΡΠΟ) όπου θα ανεγερθούν εξοχικές κατοικίες (μεζονέτες).

Η Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική ΑΕ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, θα αναπτύξει άμεσα τα έργα υποδομής της οικιστικής περιοχής (ΠΕΡΠΟ) στον Όρμο Φανερωμένης (δρόμους, δίκτυα, κτλ), προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανέγερση εξοχικών κατοικιών και κοινόχρηστών λειτουργιών.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει τις υποδομές (καταφύγιο τουριστικών σκαφών, λεκάνη αθλοπαιδιών, προσάμμωση ακτής), για την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων και κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων.

Για το ξενοδοχειακό συγκρότημα, θα αναζητηθεί μεγάλη επενδυτική τουριστική-ξενοδοχειακή αλυσίδα, προκειμένου να το αναπτύξει και το εκμεταλλευτεί με ή χωρίς την δική μας συμμετοχή.

Για τον σκοπό αυτό, η μητρική εταιρία Ικτίνος Ελλάς ΑΕ θα προβεί σε σταδιακή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική ΑΕ, για κάθε ποσό που θα απαιτηθεί.