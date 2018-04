Ο Π. Μακρυνιώτης General Manager της Lenovo σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Lenovo ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης αναλαμβάνει τη θέση του General Manager για Ελλάδα και Κύπρο, από την 1η Απριλίου 2018.

Έχοντας πλούσια εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας, θα είναι υπεύθυνος για το PC Group business της Lenovo στις δύο αυτές αγορές. Ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης θα έχει ως βάση την Αθήνα και θα αναφέρεται στον Ivan Bozev, Executive Director and General Manager of CSEE (Central and South-Eastern Europe).

Ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης έχει πολυετή πορεία στον κλάδο έχοντας εργαστεί - μεταξύ άλλων - στις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα, το Πλαίσιο και τον Κωτσόβολο, σε διάφορες θέσεις στην Εμπορική διεύθυνση προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ είναι απόφοιτος της AΣΟΕΕ με σπουδές τόσο σε Computer Science, όσο και International Marketing.

Σχολιάζοντας τη νέα θέση του Παναγιώτη Μακρυνιώτη, ο Ivan Bozev δήλωσε: “H αφοσίωση και η πελατοκεντρική προσέγγιση του Παναγιώτη θα φέρουν νέα ώθηση στην Lenovo σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εξειδίκευσή του στον στρατηγικό σχεδιασμό, και το brand building τον συνιστούν ιδανικό για το νέο του ρόλο στην εταιρεία”.

“Η Lenovo είναι μια εταιρεία με ηγετικό ρόλο στην αγορά της τεχνολογίας και είναι αφοσιωμένη να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμα προϊόντα & λύσεις. Με τη σειρά μου δεσμεύομαι ότι θα συμβάλλω στην περαιτέρω επιτυχία της στην ελληνική και κυπριακή αγορά», δήλωσε ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης.