Υγεία: Βραβεύεται για 3η φορά για το εργασιακό του περιβάλλον

Το Υγεία είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που βραβεύεται για 3η φορά για το εργασιακό του περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνεται στις πρώτες θέσεις των εταιρειών στην κατάταξη Best Workplaces 2018.

Η έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα, από το Great Place to Work® με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, ανέδειξε το νοσοκομείο Υγεία στην πέμπτη (5η) θέση της κατάταξης εταιρειών με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Το Υγεία διακρίθηκε μεταξύ των εταιρειών αυτών φέτος, μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν συνολικά 49 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν 22.300 μισθωτούς. Σημειώνεται ότι η βράβευση των εταιρειών στηρίζεται κυρίως στις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της έρευνας, o Διευθύνων Σύμβουλος του Υγεία κ. Ανδρέας Καρταπάνης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παρά τις αντίξοες συνθήκες στην ελληνική επιχειρηματικότητα, όλοι εμείς στον Όμιλο Υγεία γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Με την πεποίθηση ότι ο ηγέτης του κλάδου πρέπει να δίνει το παράδειγμα, είναι μεγάλη τιμή για εμάς, καθώς η βράβευση αυτή, η 3η κατά σειρά για το εργασιακό μας περιβάλλον, προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζομένους μας. Με γνώμονα τη διασφάλιση παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε και ενισχύουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Οι σταθερές δεσμεύσεις μας, η συνεπής στρατηγική μας, οι αξίες και οι αρχές που διέπουν την εταιρεία μας και οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας είναι τα «εργαλεία» που μας βοηθούν να συνεχίζουμε δυναμικά το όραμά μας, να αποτελούμε σημείο αναφοράς για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα».