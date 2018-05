McDonalds: Αύξησε το τζίρο της 16% στην Ελλάδα το 2017

Η Premier Capital plc, licencee της McDonald’s σε έξι ευρωπαϊκές αγορές με έδρα τη Μάλτα, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14,5%, φτάνοντας τα €263 εκατομμύρια για τη χρονιά που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε όλες τις αγορές καταγράφηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική πορεία του ομίλου.

Χάρη σε μια ομάδα 7.500 ανθρώπων στις Βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία), την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, η Premier Capital εξυπηρέτησε 112 εκατομμύρια πελάτες πέρυσι, 7 εκατομμύρια περισσότερους από το 2016, θέτοντας νέα υψηλά ρεκόρ για τον όμιλο.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017, ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη της τάξης των €23,4 εκατομμυρίων, ενώ τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, μετά από επενδύσεις και χρηματοοικονομικά κόστη, διαμορφώθηκαν σε €20 εκατομμύρια έναντι των €16,5 εκατ. του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου για το 2017 ανήλθαν σε €47,6 εκατομμύρια.

Όλες τις αγορές σημείωσαν διψήφια αύξηση πωλήσεων, με την Ελλάδα να καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό 16% σε σχέση με το 2016 και ακολουθούν η Ρουμανία (15,7%), Λιθουανία (14,8%), Εσθονία (12,2%), Λετονία (10,4%) και Μάλτα (10,3%). Μέσα στη χρονιά, η Premier Capital συνέχισε να αναπτύσσει το δίκτυό της με τη δημιουργία συνολικά επτά εστιατορίων, ένα στην Ελλάδα, δύο στη Λιθουανία και τέσσερα στη Ρουμανία, ενώ ανακαινίστηκαν πέντε εστιατόρια στη Ρουμανία.

Ο όμιλος παρουσιάζει θετική εικόνα στη συνολική δραστηριότητά του σε όλες τις αγορές. Στις Βαλτικές χώρες, τη Μάλτα και τη Ρουμανία το brand McDonald’s παραμένει ηγέτης στην αγορά της μαζικής εστίασης, ενώ το μερίδιο αγοράς και ο αριθμός των πελατών αυξάνεται σταθερά, ακολουθώντας τη συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τοπικά και διεθνή brands αλλά και το οικονομικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό, η Premier Capital πέτυχε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και του μεριδίου αγοράς της.

Για το 2018, η Premier Capital σχεδιάζει τη δημιουργία δέκα νέων εστιατορίων στις έξι αγορές της, ενώ συνεχίζει το φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαινίσεων.

«Η θετική επίδοση και τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2017 αποδεικνύουν ότι το όραμά μας για τον όμιλο και η στρατηγική μας για την κάθε αγορά αποδίδουν καρπούς», λέει ο Managing Director της Premier Capital Victor Tedesco. «Ακολουθώντας την κατεύθυνση της McDonald’s διεθνώς και με έμπνευση από το πάθος των ανθρώπων μας για το brand, η Premier Capital συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου, στην καινοτομία και στην εξέλιξη του προσωπικού.

«Στόχος μας σε όλες τις αγορές είναι να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τον αριθμό των πελατών μας, προάγοντας ακόμα περισσότερο την εμπειρία McDonald’s. Οι ομάδες μας σε κάθε χώρα αναδεικνύουν με ενθουσιασμό την ‘Εμπειρία από το Μέλλον’ (Experience of the Future) της McDonald’s, καθώς σταδιακά αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες το McDelivery, προστίθενται νέες λειτουργίες όπως η παραγγελία και πληρωμή μέσω κινητών, αλλά και η εξυπηρέτηση στο τραπέζι (Table Service) μέσα στα εστιατόρια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι νέες επενδύσεις θα εξασφαλίσουν περαιτέρω αύξηση πελατών και μεριδίου αγοράς, καθώς μεταφέρουμε την υπόσχεση της McDonald’s για ‘απολαυστικές στιγμές για όλους’ (delicious feel-good moments easy for everyone)».