Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενεργοποιεί η Folli Follie

Την ενεργοποίηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου (6.636.413 μετοχών) ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie σε συνεδρίασή του την Κυριακή, εν μέσω επίθεσης από το αμερικανικό hedge fund QCM.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «την 6η Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 μέχρι, κατ' ανώτατο όριο 6.636.413 (1/10) μετοχών. Ειδικότερα, κατά τον χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μπορούν να αγορασθούν 6.636.413 μετοχές της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού».

Νέα απάντηση επί της λίστας των καταστημάτων που δημοσίευσε χθες η εισηγμένη Folli Follie προαναγγέλλει το QCM fund, μέσω μηνύματος στο twitter. Παράλληλα, με νέο μήνυμα στο συγκεκριμένο μέσο συγχαίρει την άμεση επέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπόθεση.

Οι υπεύθυνοι του fund σημειώνουν δε πως η αντίδραση της Ε.Κ. είναι από τις ταχύτερες που έχουν συναντήσει. Αφήνουν ωστόσο ασχολίαστο το αίτημα που επισήμως έχει απευθύνει η ελληνική αρχή και προς το QCM, με το οποίο ζητά αναλυτική επεξήγηση των επιχειρημάτων που παραθέτει στις εκθέσεις του, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη από μία σειρά συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων Διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στελεχών της Folli Follie στα γραφεία της ΕΚ. Την εισηγμένη εταιρεία εκπροσωπούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός διευθυντής της.

Ενημέρωση και διευκρινίσεις επί στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων κυρίως μονοπώλησαν τη συζήτηση ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις των δύο πλευρών, όχι μόνο στην έδρα της ΕΚ αλλά και στα γραφεία της Folli Follie, με την τελευταία να αναμένεται να ανακοινώσει την επιλογή γνωστής ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των στοιχείων, όπως ζήτησε και η Επ. Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί η εποπτική αρχή είχε προαναγγείλει με ανακοίνωσή της πως θα ζητήσει από την εισηγμένη εταιρεία να προβεί σε πρόσθετο ανεξάρτητο έλεγχο στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2017, από αναγνωρισμένη διεθνή ελεγκτική εταιρεία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της FFG προέρχεται εκτός Ελλάδος.

Κατά προτεραιότητα έχει ξεκινήσει από την ΕΛΤΕ ο ποιοτικός έλεγχος εργασίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της FFG επί των οικονομικών της καταστάσεων, για την οικονομική χρήση 2017. Πρόκειται για την εταιρία Ecovis VNT, ενώ ο υπογράφων τις οικονομικές καταστάσεις είναι ο ορκωτός λογιστής κ. Γ. Βαρθαλίτης, στέλεχος που συμμετείχε στην Baker Tilly.

Στις νέες αναρτήσεις του το QCM αναφέρει: «Η QCM εξετάζει στενά το περιεχόμενο του εγγράφου που δημοσιοποίησε η FF, που περιέχει τα υποτιθέμενα σημεία πώλησής της. Θα δημοσιοποιήσουμε λεπτομερή σχόλια αναλόγως».

Το fund σημειώνει επίσης πως δίνει «εύσημα στην ταχεία παρέμβαση των ελληνικών ρυθμιστικών αρχών στον χειρισμό της υπόθεσης FF. Στα πολλά χρόνια που παρακολουθούμε παρόμοιες καταστάσεις αλλού, δεν έχουμε δει ταχύτερη αντίδραση».

