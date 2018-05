Υγεία: Παρουσία στο πρώτο διεθνές συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού στην Αθήνα

Δυναμική παρουσία στο πρώτο διεθνές Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού (International Medical Travel Summit 2018- IMTJ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, είχε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ με τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των υπηρεσιών του σε νέες αγορές στο εξωτερικό. Στο συνέδριο συμμετείχαν 330 εκπρόσωποι από νοσοκομεία, κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οδοντιατρεία, κυβερνητικοί εκπρόσωποι από διεθνή σωματεία & οργανώσεις ιατρικού τουρισμού και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Με κεντρικό μήνυμα “Υou are one ticket away from the best Healthcare” ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Χρυσός Χορηγός του Συνεδρίου, συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών στο εταιρικό του περίπτερο, που είχε στο επίκεντρό του τον τελευταίας γενιάς εξοπλισμό που διαθέτει ιδιαίτερα στον τομέα της Ρομποτικής Χειρουργικής, την ανανεωμένη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of LIFE ΜΗΤΕΡΑ καθώς και τις κορυφαίες διαπιστεύσεις που διαθέτει ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών του.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι ομιλίες του κ. Στέργιου Τασιόπουλου, Αναπλ. Διευθυντή της Α' Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ & Αναπλ. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου και του κ. Χάρη Χηνιάδη, μαιευτήρα-γυναικολόγου, επιστημονικού συνεργάτη της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of LIFE MHTEΡΑ.

Ο κ. Τασιόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζουν οι διεθνείς πιστοποιήσεις προκειμένου να επιλέξει ο ασθενής το κατάλληλο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που από το 2010 έχει διαπιστευθεί από τον διεθνή οργανισμό Joint Commission International για την άριστη ποιότητα των ιατρικών του υπηρεσιών, εφάμιλλη με τα καλύτερα νοσοκομεία του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έχει βραβευθεί με το διεθνές βραβείο “Best International Hospital”».

Από την πλευρά του ο κ. Χηνιάδης μίλησε για τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Μονάδα Institute of LIFE ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για όλα τα υπογόνιμα ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of LIFE ΜΗΤΕΡΑ, ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός, οι πιστοποιήσεις της κατά ISO 9001:2008 και EN 15224:2012, και πάνω απ’ όλα οι έμπειροι εμβρυολόγοι που τη στελεχώνουν, αποτελούν τους παράγοντες που την καθιστούν κέντρο αναφοράς, για Έλληνες και διεθνείς ασθενείς, που αντιμετωπίζουν θέματα υπογονιμότητας».

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, μία μεγάλη ομάδα συνέδρων από το IMTJ επισκέφτηκαν τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξαιρετικές ξενοδοχειακές και τεχνικές υποδομές των νοσοκομείων. Παράλληλα, οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα διαχείρισης διεθνών ασθενών (IPS - International Patient Services) του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που εξειδικεύεται στην άρτια φιλοξενία και εξυπηρέτηση των διεθνών ασθενών.