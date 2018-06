Στις 12 Ιουνίου το Business Angels Forum στη Θεσσαλονίκη

Το Business Angels Forum V πλησιάζει και οι οργανωτές του φιλοδοξούν να φιλοξενήσουν 6 ομάδες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την καταλληλότητά τους για παρουσίαση στην εν λόγω εκδήλωση, που ως σκοπό έχει την άντληση κεφαλαίων Pre-Seed από αγγέλους επενδυτές. Η εστίαση στους αγγέλους επενδυτές που συνήθως προηγούνται των VC’s στη χρηματοδοτική σειρά, είναι ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Το Business Angels Forum V αποτελεί κλειστή mini-συνάντηση η οποία είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικής και προσεκτικής εργασίας, όπου δίνεται έμφαση στην επενδυτική ετοιμότητα νεοεισερχόμενων στην επιχειρηματικότητα σχημάτων. Κατά την πρωτογενή αξιολόγηση που έλαβε χώρα πριν ένα περίπου μήνα, η αρμόδια επιτροπή είχε διαπιστώσει την έλλειψη ετοιμότητας επένδυσης ή την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης στη μεγάλη πλειοψηφία του υλικού των αιτούντων. Πριν τις παρουσιάσεις των νεοφυών εταιριών θα προηγηθεί ειδική ενημερωτική/εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την εξέλιξη των αγγέλων επενδυτών.

Αποτελεί επιδίωξη των οργανωτών Atlantis Consulting, Innovation Farm και Ok!Thess να γίνεται επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων με σκοπό την αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας και κλεισίματος επόμενης συνάντησης (“2nd Date”) με τους αγγέλους επενδυτές.

Έχοντας λάβει σχετική ανάδραση (feedback) και συμβουλές από τους οργανωτές κατά το screening process, οι επιλεχθείσες ομάδες και εταιρίες θα διεκδικήσουν το καλύτερο γι’ αυτές αποτέλεσμα στις 12 Ιουνίου 2018 στο Ok!Thess.

Οι ομάδες που θα παρουσιάσουν είναι οι εξής:

CollegeLink

Kinvent

Revoilution

Robotiles

Steamrays

Twiddle

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:30 π.μ. Προσέλευση

10:00 π.μ. Κλειστή ενημερωτική συνάντηση για τους Αγγέλους Επενδυτές με θέματα

1. The Business Angels Scene: Adriane Thrash

2. Investment fit for a VC: Metavallon Partner

3. Drafting an agreement: Άγγελος Μαγκλής

4. How to be an effective Business Angel: Αργύρης Σπυρίδης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00 μ.μ. Παρουσιάσεις νεοφυών ομάδων/εταιριών στους επενδυτές

Κάθε παρουσίαση έχει διάρκεια έως 8 λεπτά και ακολουθεί Q&A.

14:00 μ.μ. Ελαφρύ γεύμα