Data Communication: Ανάμεσα στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

H εταιρεία πληροφορικής, Data Communication, Microsoft Gold Partner, ανακηρύχθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work μία από τις 50 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη (Best Workplaces in Europe 2018), στην κατηγορία «50 Best Small & Μedium Workplaces in Europe”. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018.

Η διάκριση στα Best Workplaces in Europe επιβεβαιώνει το άριστο εργασιακό περιβάλλον και το μοναδικό αίσθημα ομάδας και συντροφικότητας που επικρατεί στην Data Communication. Αποτελεί αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην ευρωπαϊκή έρευνα του Great Place to work, συμμετείχαν 1.6 εκ. εργαζόμενοι από 2.800 εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.

H Data Communication ήταν η μόνη ελληνική εταιρεία ανάμεσα στις 50 Best Small & Μedium Workplaces in Europe.