Με 8 εκθέτες η συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση The Smarter E Europe

Με 8 εκθέτες συμμετείχε η Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση The Smarter E Europe, που αφορά στον κλάδο της ενέργειας και πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου. Οι ελληνικές εταιρίες που έλαβαν μέρος είναι οι: Aristotle University of Thessaloniki – Nanotechnology LAB LTFN, Ecosun Ltd, INACCESS NETWORKS SA, LEOCH EUROPE SA, Organic Electronic Technologies PC (O.E.T.), PROFILODOMI, SOL Ltd και Systems Sunlight SA.

Να σημειωθεί ότι οι ριζικές αλλαγές που υφίσταται η ενεργειακή βιομηχανία, οδήγησαν τους διοργανωτές των εκθέσεων Intersolar Europe και ees Europe, να προχωρήσουν στη δημιουργία της νέας ομπρέλας με την ονομασία The Smarter E Europe, για την ενσωμάτωση όλων των νέων τάσεων στον κλάδο της ενέργειας. Το νέο brand “The Smarter E Europe“ θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος των επιτυχημένων εκθέσεων Intersolar Europe και ees Europe με τις νέες εκθέσεις EM-Power και Power2Drive.

Πιο συγκεκριμένα, η Διεθνής Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας και Φ/Β, Intersolar Europe, εστιάζει στους τομείς των φωτοβολταϊκών, της τεχνολογίας κατασκευής Φ/Β και της ηλιοθερμίας και έχει καθιερωθεί από την ίδρυσή της ως η παγκοσμίως σημαντικότερη κλαδική πλατφόρμα ανάμεσα σε κατασκευαστές, προμηθευτές, χονδρεμπόρους και φορείς παροχής υπηρεσιών. Η ees Europe παρουσιάζει τομείς, όπως: αποθήκευση ενέργειας, συσσωρευτές, υλικά, εξαρτήματα, ανακύκλωση, διαχείριση και συστήματα μπαταριών, δοκιμές μπαταριών, συστήματα ελέγχου κ.α.

Οι δύο νέες προσθήκες των εκθέσεων EM-Power και Power2Drive έρχονται για να ενημερώσουν το κοινό για τις ευφυείς χρήσεις της ενέργειας στη βιομηχανία και τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις τεχνολογίες φόρτισης, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις προσέλκυσαν συνολικά 1.177 εκθέτες από 49 χώρες και 47.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 155 χώρες του κόσμου. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνέδρια και τις παράλληλες διοργανώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης The Smarter E Europe παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.800 ενδιαφερόμενοι.

Η επόμενη The Smarter E Europe πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 – 17 Μαΐου 2019, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.