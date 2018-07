Με 21,155% οι αφοι Καλλιτσάντση στην Ελλάκτωρ

Σημαντικές μεταβολές στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε στις 2 Ιουλίου.



Σύμφωνα με ξεχωριστές ανακοινώσεις της εταιρείας, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, γνωστοποίησαν πως στις 28/6 επήλθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής τους (άμεσης και έμμεσης) με αποτέλεσμα το ποσοστό έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου να ανέρχονται σε 21,155%.



Επίσης, η ελεγχόμενη από τους αδελφούς Καλλιτσάντση Pemanoaro Limited, κατόπιν συναλλαγών, αύξησε το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Ελλάκτωρ στο 20,368%.



Αύξηση ποσοστών Α. και Δ. Καλλιτσάντση



Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της η Ελλάκτωρ αναφέρει:



Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 02.07.2018, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της, ως ακολούθως:

A.1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό

0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 26.520.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

ποσοστό 14,983%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η

οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio

Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό

1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,758%.



Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό

0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 36.370.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

ποσοστό 20,548%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η

οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio

Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό

1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 14,323%.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου,

ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 20%.

Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου

Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 21,155%.



A.2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό

συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως

εξής :

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 27.595.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

ποσοστό 15,590%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ποσοσστό 0,608% μέσω της συμμετοχής του κ. Α. Καλλιτσάντση και

μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd

κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv)

Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,758%.



Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 37.445.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

ποσοστό 21,155%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ποσοσστό 0,608% μέσω της συμμετοχής του κ. Α. Καλλιτσάντση και

μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την

Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd

κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv)

Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 14,323%.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου,

ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 20%.

Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου

Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 21,155%.



B. Η αλλοδαπή εταιρεία PEMANOARO LIMITED (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο

Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης

μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών

νομικών προσώπων), γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της

στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 15.501.956 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό

8,758%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.



Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 25.351.956 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό

14,323%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου,

με αποτέλεσμα υπέρβαση ορίου 10%.

Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής της PEMANOARO LIMITED στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανέρχεται στο 14,323%.



Αύξηση ποσοστού Pemanoaro



H Ελλάκτωρ γνωστοποίησε επίσης πως στις 2/7/2018 έλαβε ενημέρωση σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της, ως ακολούθως:



A.1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της από 02.07.2018 ανακοινώσεως του, γνωστοποιεί ότι επήλθε ανακατανομή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :



Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 36.370.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 20,548%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 14,323%.



Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 36.370.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 20,548%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 0,180%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 0% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 0% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 20,368%.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω ανακατανομής δικαιωμάτων ψήφου (μεταξύ των ελεγχομένων, από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, εταιρειών). Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου παραμένει 21,155%.



A.2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της 02.07.2018 ανακοινώσεως του, γνωστοποιεί ότι επήλθε ανακατανομή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :



Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 37.445.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 21,155%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ποσοστό 0,608% μέσω της συμμετοχής του κ. Α. Καλλιτσάντση και μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την

Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 14,323%.



Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 37.445.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 21,155%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ποσοστό 0,608% μέσω της συμμετοχής του κ. Α. Καλλιτσάντση και μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 0,180%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 0% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 0% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 20,368%.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω ανακατανομής δικαιωμάτων ψήφου (μεταξύ των ελεγχομένων, από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, εταιρειών)



Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου παραμένει 21,155%.



B. Η αλλοδαπή εταιρεία PEMANOARO LIMITED, (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:



Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 28/06/2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 25.351.956 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό

14,323%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 36.051.956 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 20,368%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.



Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, με αποτέλεσμα μεταβολή ≥3% υπέρβαση ορίου 20%.



Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής της PEMANOARO LIMITED στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανέρχεται στο 20,368%.