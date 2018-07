Καλοκαιρινή προσφορά data από τη Wind

Με το νέο καλοκαιρινό πακέτο GIGAfull οι ιδιώτες και εταιρικοί πελάτες συμβολαίου, καρτοσύνδεσης, SimpleFi On the go και Business Mobile Broadband, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 15GB μόνο με 10€ και διάρκεια 30 ημέρες.