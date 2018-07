Η Vodafone Ελλάδας στη δεύτερη θέση της λίστας του Fortune Change the World

Η Vodafone Ελλάδας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα Change the World Fortune και βρέθηκε στην κορυφή των εταιρειών που σημείωσαν τις μεγαλύτερες επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έρευνα από την οποία προέκυψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η λίστα Change the World, πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Fortune σε συνεργασία με την Infobank Hellastat και το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence), αναδεικνύοντας τη Vodafone Ελλάδας ως μία επιχείρηση - μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η έρευνα, που ανέδειξε τη Vodafone Ελλάδας στην δεύτερη υψηλότερη θέση της λίστας Change the World, έλαβε υπόψη την κοινωνική επιρροή, το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών της εταιρείας, την έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας, τις διαχρονικές δράσεις ΕΚΕ και την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών της.

H Vodafone Ελλάδας εφαρμόζει μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που είναι στενά συνδεδεμένη με τη δραστηριότητά της, ενώ εστιάζει σε τομείς που αναδεικνύονται ως σημαντικοί και από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η εταιρεία έχει εντάξει στη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη τέσσερις σημαντικούς πυλώνες: Την ενδυνάμωση της γυναίκας, την περιβαλλοντική αποδοτικότητα, την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες των νέων, καθώς και τη στήριξη της Κοινωνίας.

Στόχος της Vodafone είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την ισότητα και να ενδυναμώσει πολίτες, επιχειρήσεις και την κοινωνία, με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες της.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2002, συνδυάζει τη δύναμη της τεχνολογίας με την κοινωνική συνεισφορά της Vodafone και υλοποιεί προγράμματα για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων.