Στα «διαμάντια» της Ελληνικής Οικονομίας για το 2018 η Ικτίνος

Η Ικτίνος ανακοίνωσε πως της απονεμήθηκε ο τίτλος Diamonds of the Greek Economy 2018, κατά την τελετή των βραβείων που διοργάνωσε η εταιρία New Times Publishing σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» - Hotel Grande Bretagne Athens.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής ήταν να αναδειχθούν οι δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Η αξιολόγησή τους έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ. Το βραβείο παρέλαβε η Αντιπρόεδρος της Ικτίνος Ελλάς , κα. Ιουλία Χαϊδά από τον πρώην Υπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη