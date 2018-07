Συνεργασία της Emirates με την Dubai Parks and Resorts

Η Emirates συνεργάζεται με το Dubai Parks and Resorts προσφέροντας στους πελάτες της ειδικά προνόμια για τα συναρπαστικά θεματικά πάρκα του Ντουμπάι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι πελάτες της Emirates μπορούν να απολαύσουν ειδικά πακέτα προσφορών με προστιθέμενη αξία στο Dubai Parks and Resorts, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της περιοχής, αγοράζοντας ένα πάσο δύο ημερών που παρέχει πρόσβαση και στα τέσσερα πάρκα, συμπεριλαμβάνοντας το MOTIONGATE™ Dubai, το BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, το LEGOLAND® Dubai και το LEGOLAND® Water Park. Οι πελάτες με την υπάρχουσα κράτηση της Emirates μπορούν απλά να επισκεφτούν το Manage your booking στο emirates.com και να κάνουν κράτηση της διήμερης εισόδου τους στο Dubai Parks and Resorts.

O Thierry Antinori, Executive Vice President και Chief Commercial Officer της Emirates, δήλωσε:

“Συνεργαστήκαμε με τo Dubai Parks and Resorts για να προσφέρουμε στους επιβάτες που ταξιδεύουν προς και μέσω του Ντουμπάι, την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Μέσης Ανατολής. Η συγκεκριμένη προσφορά μας επιτρέπει να προωθούμε το Ντουμπάι σε ακόμη περισσότερους πελάτες που ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι, μέσω του δικτύου των περισσότερων από 150 προορισμών και να τους προσφέρουμε ακόμη πιο συναρπαστικούς λόγους να επισκεφτούν τα διάφορα αξιοθέατα του πάρκου. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη φανταστική επιλογή που προσφέρει το Ντουμπάι, συμπεριλαμβάνοντας αγορές παγκόσμιας κλάσης, τα ωραιότερα εστιατόρια, εικονικά κτίρια και πολλά ακόμη».

«Η μεγαλύτερη αεροπορική της Μέσης Ανατολής συνεργάζεται με το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Μέσης Ανατολής και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μία φανταστική εμπειρία γι’ αυτό και συνασπίζουμε με την Emirates για να δημιουργήσουμε μία απαράμιλλη ταξιδιωτική και ψυχαγωγική επιλογή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ντουμπάι», είπε ο Mohamed Almulla CEO και Managing Director, DXB Entertainments, PJSC, ιδιοκτήτης του Dubai Parks and Resorts.

«Αυτή η συνεργασία δένει τέλεια με το στόχο μας να προσελκύσουμε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό» πρόσθεσε.

Οι πελάτες έχουν την επιλογή να επισκεφτούν οποιοδήποτε από τα τέσσερα πάρκα για δύο μέρες με 115€ (Ντίρχαμ ΗΑΕ 495) για ενήλικες και 101€ ( Ντίρχαμ ΗΑΕ 435) για παιδιά. Ο προορισμός αυτός προσφέρει πάνω από 100 δραστηριότητες και αξιοθέατα, όπως και καταστήματα, φαγητό και ψυχαγωγικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Το αποκλειστικό πάσο της Emirates και του Dubai Parks and Resorts συνοδεύεται από ένα ειδικό βραχιόλι με αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) δίνοντας τους πελάτες επιπλέον προνόμια όπως:

• 58€ (250 Ντίρχαμ ΗΑΕ) πίστωση για να χρησιμοποιηθούν τις δύο ημέρες στα F&B εστιατόρια μέσα στο πάρκο, συμπεριλαμβάνοντας τα καροτσάκια φαγητού και τους ψηφιακούς θαλάμους εικόνων

• 10% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης εντός των πάρκων

• Τρία πάσο Q-Fast την ημέρα για αποφυγή αναμονής στο MOTIONGATE™ Dubai, το BOLLYWOOD PARKS™ Dubai ή στο LEGOLAND® Dubai

• 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα φαγητών και ποτών στο Lapita Hotel & Resort, ένα Πολυνησιακό resort μέσα στις εγκαταστάσεις

Οι επισκέπτες στο Ντουμπάι έχουν πάντα κάτι να ανακαλύψουν σε αυτή τη ζωντανή πόλη. Πέρα από τα θεματικά πάρκα, το Ντουμπάι, ηλιόλουστο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέρει καταστήματα και εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης και εκπληκτικές παραλίες.

Ο κόμβος της Emirates στο Ντουμπάι παρέχει στους πελάτες πάνω από 159 προορισμούς σε 85 χώρες. Η αεροπορική Εταιρεία προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση εν πτήσει με το διεθνές της πλήρωμα να απαρτίζεται από 135 εθνικότητες που μιλούν πάνω από 60 γλώσσες. Με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα στην Διακεκριμένη Θέση, αρκετά άνετα καθίσματα στην Οικονομική και πάνω από 3,500 κανάλια ψυχαγωγίας on demand από το βραβευμένο σύστημα ice, η Emirates προσφέρει προϊόντα αξίας σε σχέση ποιότητας και τιμής.

Όσοι ταξιδεύουν με παιδιά, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις εκτενείς οικογενειακές προσφορές όπως προτεραιότητα επιβίβασης σε όλα τα αεροδρόμια, μέχρι ειδικά γεύματα για παιδιά, ειδικά διαμορφωμένο σύστημα παιδικής ψυχαγωγίας στο ice, αποκλειστικά παιχνίδια και τις τσάντες Lonely Planet Kids εν πτήσει. Η Emirates είναι η μόνη Εταιρεία με στόλο αποκλειστικά από Airbus A380 και Boeing 777, εξελίσσοντας την ταξιδιωτική εμπειρία μέσω από ένα μοντέρνο και τελευταίας τεχνολογίας στόλο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Emirates, όπως για κράτηση θέσεων, επισκεφτείτε www.emirates.com.

*ισχύουν τοπικοί όροι και προϋποθέσεις