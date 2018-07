Cosmote: Ενεργοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση οπτικών ινών μέχρι το σπίτι

Ενεργοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύνδεση COSMOTE Fiber To The Home, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, στο Παλαιό Φάληρο. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της Κοινωνίας των Gigabit, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς ενεργοποίησε την πρώτη σύνδεση κτιρίου, όπου η οπτική ίνα φτάνει μέχρι την πρίζα του σπιτιού, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλη Μαγκλάρα, του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΟTE κ. Μιχάλη Τσαμάζ.



Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς δήλωσε σχετικά: «Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το δίκτυο οπτικών ινών αποτελεί πρότυπο συντονισμού δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης. Είναι ένα παράδειγμα ισχυρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδοξούσε, από την πρώτη στιγμή, να πολλαπλασιάσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα, δείχνει πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναζητά τα συμφέροντά του μέσα στο γενικό συμφέρον της κοινωνίας και όχι εις βάρος αυτής. Οπτικές ίνες και αυτοκινητόδρομοι αποτελούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να διοχετεύσουμε επιπλέον δημόσιους πόρους, ώστε -πριν το 2025- να έχουμε υπερβεί τους στόχους για την Κοινωνία του Gigabit. Η επέκταση των οπτικών ινών βρίσκεται στην καρδιά της νέας ανάπτυξης. Πρόκειται για επενδύσεις που θα καταστήσουν την Ελλάδα κόμβο Δίκαιης Ανάπτυξης στην περιοχή, κέντρο του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού και επενδυτικού χάρτη, καθώς και των οικονομικών εξελίξεων».



Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: «Η έναρξη της πρώτης δράσης για τη σύνδεση οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber To The Home) και η αναμενόμενη επίτευξη υψηλών ταχυτήτων στο ίντερνετ, επιβεβαιώνει την επέκταση και τη διεύρυνση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω της δράσης Superfast Broadband, καθώς και μέσω δράσεων που αναμένεται σύντομα η έναρξη τους, να αξιοποιήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα την προσπάθειά μας για να έχουν όλοι οι πολίτες ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και οι επιχειρήσεις νέες δυνατότητες ανάπτυξης.»



Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, υπογράμμισε: «Εύχομαι από καρδιάς το έργο που ξεκίνησε σε πανελλαδική πρωτιά από το Παλαιό Φάληρο και οι τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται πλέον στους Δημότες και τις επιχειρήσεις μας, να γίνουν κτήμα και καθημερινότητα κάθε Έλληνα, είτε βρίσκεται σε πόλη είτε σε κάποιο απομακρυσμένο νησί, ή σε κάποιο ορεινό χωριό της πατρίδας μας. Και αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό καθώς την νέα τεχνολογία κάποιοι την χρειάζονται περισσότερο για να επιβιώσουν. Ας είναι το νέο δίκτυο γρήγορο, αξιόπιστο, λειτουργικό και φιλικό. Και ας ελπίσουμε ότι όλοι, μα κυρίως η νέα γενιά, θα το αξιοποιήσει περαιτέρω στην εκπαίδευσή της και στην επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας τελικά στην πολυπόθητη προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας».



«Αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών μας σχεδίων ήταν πάντα η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι. Σήμερα αποδεικνύουμε πως είμαστε συνεπείς σε όσα λέμε, ενεργοποιώντας την πρώτη σύνδεση COSMOTE Fiber To The Home. Με ρεαλιστικά βήματα, συγκεκριμένη στρατηγική και επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. έως το 2022, θα φέρνουμε την οπτική ίνα μέσα σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στο δρόμο για την Κοινωνία των Gigabit. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς που δημιουργούμε σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργούμε ξεχωριστές εμπειρίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο, καλύτερο για όλους», σημείωσε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟTE κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Ανάπτυξη υποδομών COSMOTE Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα

Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟTE, ύψους €2 δισ. έως το 2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber To The Home - FTTH).

Έως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟTE αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022.



Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.



Ο Όμιλος ΟTE είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις άνω των €2 δισ. την περασμένη εξαετία, ο Όμιλος ΟTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber . Με μήκος διαδρομής που ξεπερνά τις 43.000χλμ, σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες Internet και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.



COSMOTE Double Play Fiberspeed με επιδότηση €360 μέσα από τη δράση Superfast Broadband



Τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed, διατίθενται σε συγκεκριμένες περιοχές, παρέχοντας υπερυψηλές ταχύτητες 100 & 200Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360, μέσα από τη δράση Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο www.sfbb.gr.