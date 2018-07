Στα «Διαμάντια της Οικονομίας» τα Ελληνικά Καλώδια

Η Ελληνικά Καλώδια Cablel®, βραβεύτηκε ως μία από τις δυναμικότερες και υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2018», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν οι επιχειρήσεις «διαμάντια» από όλο το επιχειρηματικό φάσμα.

Στην εκδήλωση «Diamonds of The Greek Economy 2018» που διοργανώθηκε από την New Times Publishing, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), παρευρέθηκαν πάνω από 500 στελέχη των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών, εκπρόσωποι της Πολιτείας, καθώς και μέλη φορέων της χώρας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικά Καλώδια Cablel®, κ. Αλέξης Αλεξίου, παρέλαβε το βραβείο και σε σύντομο χαιρετισμό του, δήλωσε ότι: «Η συγκεκριμένη διάκριση δικαιώνει και επιβραβεύει τις προσπάθειες των ανθρώπων μας και την προσήλωσή μας στο όραμα, στην αποστολή, στις αξίες και στη φιλοσοφία των εταιριών μας με έμφαση στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και το υπεύθυνο επιχειρείν».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αξία των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και στη σημασία τους για την εθνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι: «Η Ελληνικά Καλώδια Cablel® κατά τη μακρά και δυναμική πορεία της πιστεύει και επενδύει στην Ελλάδα. Με τις εξαγωγές τις συμβάλλει στην Εθνική Οικονομία και με τα έργα της υποστηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, την τελευταία οκταετία πραγματοποιήσαμε μεγάλες επενδύσεις, συνολικά πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης η Fulgor αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων παγκοσμίως.»

Σύντομη αναφορά έγινε στα μεγάλα έργα που έχει ολοκληρώσει η Ελληνικά Καλώδια και η 100% θυγατρική της Fulgor. Οι εταιρίες έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων διεθνών διαχειριστών ηλεκτρικών δικτύων, υλοποίησαν με επιτυχία απαιτητικά έργα όπως η υποβρύχια διασύνδεση Δανίας – Σουηδίας, υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και η Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας, η α’ φάση της οποίας πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Μάλιστα πρόσφατα οι εταιρείες Cablel® Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβαν και το έργο Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος για τη β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Τέλος, ο κ. Αλεξίου σημείωσε ότι οι εταιρίες της Ελληνικά Καλώδια Cablel® έχουν κατακτήσει τη θέση του μεγαλύτερου παραγωγού καλωδίων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη αξιοποιώντας το Ελληνικό Ταλέντο και αναπτύσσοντας χαρακτηριστικά και δεξιότητες που αποτελούν πλέον στοιχεία του DNA όλων των εταιριών, όπως η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη , η ευελιξία, η ομαδικότητα, η επιμονή και υποστήριξη των αλλαγών με σκοπό την συνεχή βελτίωση και την καινοτομία, την πελατοκεντρική φιλοσοφία, η τεχνογνωσία, η αξιοπιστία και η αριστεία.