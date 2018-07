Στα «Διαμάντια της Οικονομίας» η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, διακρίθηκε στα Diamonds of the Greek Economy 2018 για την επιχειρηματική της πορεία, την ανάπτυξή της καθώς και τις επιχειρηματικές κινήσεις της.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου την Τρίτη 4 Ιουλίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Την διοργάνωση ανέλαβε ο εκδοτικός οργανισμός New Times Publishing υπό την υπό την αιγίδα του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).



Οπως αναφέρει η εταιρία, η διάκριση της στο θεσμό Diamonds of the Greek Economy 2018, έρχεται ως συνέχεια του στρατηγικού της πλάνου, το οποίο υλοποιεί με προσήλωση τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τον σύγχρονο καταναλωτή και τις ανάγκες του.

Με αφορμή την βράβευση, ο κύριος Νίκος Ζωγόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση στα Diamonds of the Greek Economy αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και μεγάλη ηθική στήριξη στην συνεχή προσπάθεια μας για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας μας. Όραμα μας, να βάλουμε την Ελλάδα μέσα σε ένα μπουκάλι και να την στείλουμε σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας τους λάτρεις της μπίρας διεθνώς με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Σε επίρρωση του στόχου αυτού ακολουθούμε με προσήλωση την αναπτυξιακή στρατηγική μας και δίνουμε έμφαση στην καινοτομία σε κάθε έκφανση της λειτουργίας μας, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αξίες και την εταιρική μας κουλτούρα που θέτουν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο. Σε αυτό τον άξονα και με ευθύνη προς την κοινωνία, σας ανακοινώνω ότι από τον Σεπτέμβριο του 2018 θέτουμε σε εφαρμογή ένα καινοτόμο, τριετές πρόγραμμα, στην Αταλάντη, που αφορά την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση νέων ζυθοποιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ταυτόχρονης εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΖΑ, με την συμμετοχή του ελληνογερμανικού επιμελητηρίου και την συμπαράσταση του ΣΕΒ. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη ενός πιστοποιημένου τρόπου παραγωγής στην ελληνική ζυθοποιία. Επίσης, όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξης της ΕΖΑ, αυτή υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που μέχρι σήμερα έχει υπερβεί τα 15.000.000 σε παραγωγή και διανομή και την επόμενη διετία θα φθάσει τα 30.000.000 ολοκληρώνοντας το πενταετές επενδυτικό μας πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την βράβευση».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 500 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους, όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, το εμπόριο, καθώς επίσης και μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα βραβεία και οι διακρίσεις απονεμήθηκαν σε 33 εκπροσώπους εταιρειών, που ήλθαν από όλες τις περιοχές της χώρας. Η αξιολόγησή των συμμετεχόντων έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα και η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Παράλληλα, υπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.