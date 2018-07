Υπογραφές για ΔΕΣΦΑ με επενδύσεις 330 εκατ. ευρώ

Στην κοινοπραξία Snam, Enagas και Fluxys περνά και επίσημα το 66% του ΔΕΣΦΑ έναντι 535 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ ως το 2023 στο business plan. Οι δηλώσεις και το who is who των επενδυτών.